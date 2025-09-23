Kullas lõpetas suure lombi taga SMX hooaja

Teisel etapil St. Louisis pidi Kullas leppima eelsõiduga ja põhisõite kõrvalt vaatama. Viimasel etapil Las Vegases olid mängus kolmekordsed punktid ja pääs põhisõitudesse eriti vajalik, vahendab msport.ee.

Ajasõidus ei läinud eestlasel just kõige paremini ja ta sõitis välja päeva 24. ringiaja. Õhtu üks tähtsamaid sõita aga ootas alles ees, selleks oli wildcard'ide lohutussõit. Kullasel õnnestus see kuuendanda lõpetada ja ta tagas eelviimasena edasipääsu põhisõitudesse.

Mõlemad 450 klassi võistlussõidud õnnestusid Kullasel tugevas konkurentsis väga hästi. Avasõidu lõpetas ta 17. kohal ja teises sõidus oli ta 16. Etapi kokkuvõttes teenis ta 12 punkti ja see andis 18. koha.

Etapivõidu teenis 75 punktiga Jett Lawrence, teine oli 66 punktiga Hunter Lawrence ja kolmas 60 punktiga Eli Tomac.

450 klassi kokkuvõttes tuli Kullas 15 punktiga 20. kohale, millega kaasnes 27 000 dollarit auhinnaraha. Sarja võitis 166 punktiga Jett Lawrence, teine oli 151 punktiga Hunter Lawrence ja kolmas 135 punktiga Tomac.