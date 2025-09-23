X!

Kullas lõpetas suure lombi taga SMX hooaja

Motosport
Harri Kullas
Harri Kullas Autor/allikas: ERR
Motosport

Möödunud nädalavahetusel toimus Las Vegases SMX sarja viimane otsustav etapp. 450 klassis õnnestus Harri Kullasel läbi kvalifikatsioonide ennast põhisõitudesse võidelda ning tuli etapi kokkuvõttes 18. kohale. SMX sarja üldarvestuses oli Kullas 12.

Teisel etapil St. Louisis pidi Kullas leppima eelsõiduga ja põhisõite kõrvalt vaatama. Viimasel etapil Las Vegases olid mängus kolmekordsed punktid ja pääs põhisõitudesse eriti vajalik, vahendab msport.ee.

Ajasõidus ei läinud eestlasel just kõige paremini ja ta sõitis välja päeva 24. ringiaja. Õhtu üks tähtsamaid sõita aga ootas alles ees, selleks oli wildcard'ide lohutussõit. Kullasel õnnestus see kuuendanda lõpetada ja ta tagas eelviimasena edasipääsu põhisõitudesse.

Mõlemad 450 klassi võistlussõidud õnnestusid Kullasel tugevas konkurentsis väga hästi. Avasõidu lõpetas ta 17. kohal ja teises sõidus oli ta 16. Etapi kokkuvõttes teenis ta 12 punkti ja see andis 18. koha.

Etapivõidu teenis 75 punktiga Jett Lawrence, teine oli 66 punktiga Hunter Lawrence ja kolmas 60 punktiga Eli Tomac.

450 klassi kokkuvõttes tuli Kullas 15 punktiga 20. kohale, millega kaasnes 27 000 dollarit auhinnaraha. Sarja võitis 166 punktiga Jett Lawrence, teine oli 151 punktiga Hunter Lawrence ja kolmas 135 punktiga Tomac.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

16:24

Kolm Eesti veemotosportlast jõudsid Saksamaal pjedestaalile

15:43

Kullas lõpetas suure lombi taga SMX hooaja

15:18

Suri teenekas tennisetreener ja Novak Djokovici esimene mentor

14:47

Anna Gret Asi alustas Belgias hooaega

14:15

Juventuse endised ninamehed läksid prokuratuuriga kokkuleppele

13:29

Tamm saab taas uue peatreeneri, kes sirgus Barcelonas koos Messiga

12:49

Gordejev ja Lebreton lõpetasid MM-hooaja 13. kohal

12:12

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

11:35

KUULA | millise hinnangu annab "Võimla" Eesti kergejõustikukoondisele?

11:16

Teisipäeval alanud Spordinädala kavas on üle tuhande liikumissündmuse

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

12:12

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

22.09

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

22.09

Tartu Ülikool pidi Legia paremust tunnistama Uuendatud

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl

22.09

Raieste koduklubi pääses Meistrite liigas otsustavasse mängu

22.09

Ousmane Dembele valiti hooaja parimaks jalgpalluriks

22.09

USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

22.09

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise suurvõistlusteks

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo