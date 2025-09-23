Suri teenekas tennisetreener ja Novak Djokovici esimene mentor

Pilic jõudis mängijana 1973. aastal Prantsusmaa lahtistel finaali ja kuulus aastaid maailma paremikku, lisaks oli ta keskne tegelane meeste profitennise katuseorganisatsiooni ATP arenemisel.

Tema treenerikarjäär oli aga veelgi silmapaistvam: Saksamaa koondise peatreenerina võitsid tema hoolealused kolm Davise karikaturniiri, lisaks tüüris ta 2005. aastal võiduni oma sünnimaa Horvaatia. Samuti oli ta nõustaja rollis, kui Serbia saavutas esikoha 2010. aastal.

Pilici käe alt sirgusid mitmed tippmängijad nagu näiteks 1991. aasta Wimbledoni meesüksikmängu võitja Michael Stich ja ainsa Läti mehena maailma edetabelis esikümnesse jõudnud Ernests Gulbis. Tema säravaimaks õpilaseks oli kahtlemata Novak Djokovic, kes liitus Pilici Saksamaal asunud tennisekooliga 12-aastaselt ning on korduvalt nimetanud Pilicit oma "tenniseisaks".

"Niki on üks tähtsamaid tennise- ja elumentoreid, kes mul on kunagi olnud. Aeg, mis ma tema akadeemias veetsin, avaldas tohutut mõju minu mängule ja karjäärile. Olen igavesti tänulik," meenutas Djokovic mõned aastad tagasi Pilici 80. juubeli puhul.

Viimased 15 aastat Pilic elas ja töötas Aadria mere rannikul asuvas Opatijas, kus juhtis oma tennisekooli.