Anna Gret Asi alustas Belgias hooaega

Välismaal mängivatest Eesti naiskorvpalluritest on tänavu esimesena ametlikult hooajaga algust teinud Belgia kõrgliigas ja naiste Eurocupis kaasa lööv Anna Gret Asi, kes on oma koduklubi Braine'i Castorsiga pidanud kaks kohtumist kodustel meistrivõistlustel.

Belgias algas uus hooaeg juba septembri keskel ning valitsev meister Castors sõitis avavoorus külla Spiroule, kes mängiti üle koguni 96:47. 23-aastane eestlannast tagamängija Asi teenis mänguaega 17 minutit ning kogus seitse punkti (kahesed 1/5, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), kolm lauapalli, viis resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget ja kaks isiklikku viga, vahendab Basket.ee.

Teises voorus võõrustas Asi naiskond Gentsoni ning võitis samuti kindlalt 87:41. Eestlanna teenis 21 mänguminutit ning kogus selle ajaga kuus punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/4, vabavisked 1/2), ühe lauapalli, kolm resultatiivset söötu, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Kolmandas voorus kohtub Castors (2-0) võõrsil Waregemi (0-2) naiskonnaga. Eurocupis on nende vastasteks A-alagrupis itaallaste Campobasso, horvaatide Tresnjevka ning üks kvalifikatsiooniturniirilt lisanduv naiskond.

Eesti korvpallikoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk jätkab tänavu mängimist Poola kõrgliigas. Mullu Poznanit esindanud 33-aastane ääremängija siirdus tänavu Bydgoszcz'i naiskonda, kes alustab hooaega 4. oktoobril võõrsil Gdynia vastu.

Mailis Pokk Autor/allikas: Erakogu

Mullu Soome kõrgliigas mänginud Kadri-Ann Lass kolis tänavuseks hooajaks veidike lääne poole, kui liitus Rootsi kõrgliigaklubiga Lulea Basket. Mullu oma seitsmenda liigatiitli võitnud Lulea alustab tiitli kaitsmist 27. septembril kodusaalis Norrköpingu vastu.

Eelmisel hooajal Saksamaa kõrgliigas mänginud Greeta Üprus naasis tänavuseks hooajaks endale tuttavasse Islandi kõrgliigasse, kus hakkab esindama Stjarnani naiskonna värve. Mullu põhiturniiril seitsmendaks jäänud ning veerandfinaalis langenud Stjarnan alustab hooaega 30. septembril kodusaalis mänguga mulluse finalisti Njardviku vastu.

Mullu päikselises Hispaanias pallinud Maaja Bratka kolis tänavu vihmasele Inglismaale, kui tema uueks koduklubiks Suurbritannia kõrgliigas on Manchester Basketball. Mullu veerandfinaalis hooaja lõpetanud Manchester alustab hooaega 2. oktoobril Caledonia Gladiatorsi vastu, kellele eelmisel hooajal just veerandfinaal kaotati. Eelmisel hooajal mängis Caledonia naiskonnas Eesti koondise tagamängija Tea Adams, kes praeguse seisuga kuskil hooaega alustamas ei ole.

Pikalt kodumaall mänginud Sofia Kosareva siirdus algavaks hooajaks Portugali kõrgliigasse, kus hakkab esindama Esgueira Aveiro naiskonda. Eelmisel hooajal põhiturniiri võitnud, aga finaalis Benficale alla jäänud Esgueira alustab hooaega 4. oktoobril võõrsil mulluse kümnenda tiimi Sanjoanense vastu.

Pikki aastaid ookeani taga ülikoolikorvpalli mänginud Johanna Eliise Teder hakkab oma karjääri Euroopas edendama Itaalia tugevuselt teises liigas Costa Masnaga nimelises naiskonnas. Hooaega alustab Costa Masagna 4. oktoobril kodusaalis Giussano vastu.

Johanna Eliise Teder Autor/allikas: Colorado Buffaloes

USA üliõpilasliigas NCAA visatakse pall esimestes ametlikes mängudes õhku novembri alguses. Tänavu on NCAA I divisjonis kaasa löömas viis Eesti naiskorvpallurit: Marie Anette Sepp (Morehead State), Anete Elisabeth Adler (Boston), Marta Eleri Jaama (Columbia), Keandra Koorits (Washington State) ja Kätlin Kangur (University of Idaho).

NCAA II divisjonis mängib Kristel Rattasepp (Charleston), NJCAA sarjas Sille-Liis Mölder (Chipola College) ning Kanada keskkoolide liigas Lisa Sirgi (Fort Erie International Academy).