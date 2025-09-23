X!

Tamm saab taas uue peatreeneri, kes sirgus Barcelonas koos Messiga

Jalgpall
Federico Bessone.
Federico Bessone. Autor/allikas: NK Olimpija Ljubljana/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise ründaja Alex Matthias Tamme tööandja Ljubljana Olimpija sai sel hooajal juba kolmanda püsiva peatreeneri, kui ametisse nimetati argentiinlane Federico Bessone.

Esialgu asus Bessone ametisse hooaja lõpuni, kuid osapooltel on võimalik lepingut pikendada, vahendab Soccernet.

Mõni tund enne Bessonet puudutava uudise avaldamist oli Olimpija teatanud, et alles 11. augustil ehk viie nädala eest ametisse nimetatud hollandlane Ervin van de Looi lahkub klubist. Mullu meeskonna Sloveenia meistriks viinud Victor Sanchez lahkus hooaja lõppedes oma soovil ametist ning tema asendajaks palgati Simao, kes ei jõudnud ametis olla isegi kahte kuud.

Argentinas sündinud, ent Hispaanias kasvanud Bessone sirgus mängijaks kuulsas Barcelona La Masia akadeemias, veetes seal neli aastat koos veidi noorema Lionel Messiga, keda varasemaltki tundis. Espanyoli ja Gimnasticu kaudu jõudis vasakkaitsjana tegutsenud Bessone 2008. aastal Inglismaale ja jäi sinna pikemaks ajaks pidama. 

Alates eelmisest hooajast tegutses Bessone kuuekordse Andorra meistri Santa Coloma juhendajana.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

