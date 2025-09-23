X!

Gordejev ja Lebreton lõpetasid MM-hooaja 13. kohal

Gert Gordejev ja Rodolphe Lebreton.
Gert Gordejev ja Rodolphe Lebreton. Autor/allikas: WSC
Saksamaal Rudersbergis toimunud külgvankrikrossi MM-sarja finaaletapil saavutas Eesti-Prantsuse võistluspaar Gert Gordejev ja Rodolphe Lebreton hooaja parima kümnenda koha. Sarja kokkuvõttes lõpetati 13. kohal.

Viimase võistluse esikohaga noppisid sarja üldvõidu hollandlased Koen Hermans ja Ben van den Bogaart.

Finaaletapi eel üldliidrid olnud prantslastest vennad Killian ja Evan Prunier olid Rudersbergis kolmandada ning said kaela üldarvestuse hõbemedalid. Pronksile tulid inglased Brett Wilkinson ja Joe Millard.

Gordejev ütles, et eesmärgist jõuda hooaja lõpuks kümne parima hulka jäi veidi puudu. "Samas arvestades, et sõitsime Rodolphega koos alles esimest aastat ning ka harjutamisaega oli väga piiratult, võib jääda 13. kohaga enam-vähem rahule."

Järgmise hooaja plaanide kohta lubas Gordejev teavet anda mõne aja pärast.

Toimetaja: Henrik Laever

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

