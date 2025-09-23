Gordejev ja Lebreton lõpetasid MM-hooaja 13. kohal

Viimase võistluse esikohaga noppisid sarja üldvõidu hollandlased Koen Hermans ja Ben van den Bogaart.

Finaaletapi eel üldliidrid olnud prantslastest vennad Killian ja Evan Prunier olid Rudersbergis kolmandada ning said kaela üldarvestuse hõbemedalid. Pronksile tulid inglased Brett Wilkinson ja Joe Millard.

Gordejev ütles, et eesmärgist jõuda hooaja lõpuks kümne parima hulka jäi veidi puudu. "Samas arvestades, et sõitsime Rodolphega koos alles esimest aastat ning ka harjutamisaega oli väga piiratult, võib jääda 13. kohaga enam-vähem rahule."

Järgmise hooaja plaanide kohta lubas Gordejev teavet anda mõne aja pärast.