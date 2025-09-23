X!

Peeter Pruus lõpetas raskeks kujunenud hooaja

Jalgrattasport
Peeter Pruus
Peeter Pruus Autor/allikas: Imre Avaste
Jalgrattasport

Möödunud pühapäeval Hispaanias Gironas peetud maastikumaratoni maailma karika sarja etapil tuli Eesti meistril Peeter Pruusil katkestada. Ühtlasi otsustas eestlane lõpetada terve hooaja.

Pruusi sõnul kimbutasid teda augustis terviseprobleemid, mistõttu ei saanud ta MK-sarja etapiks korralikult valmistuda. Kuna ettevalmistus jäi poolikuks, siis ei õnnestunud tal võistlust lõpetada, vahendab jalgratturiteliit.

"Pühapäevase võistlusega lõppes ka minu võistlushooaeg," kinnitas Pruus. "Üldiselt ma ei jää hooajaga väga rahule, välja arvatud Eesti meistri tiitli võitmisega. Tean ise nüüd, mis selle taga oli ning loodetavasti saab jälle õigesti ja korralikult treenida. Vaatame, mis tulevik toob. Ehk õnnestub rattaradadel veel miskit head võita."

Lisaks Eesti meistri tiitlile sai Pruus tänavu Andorra Epicul kuuenda ja Absa Cape Epicul 16. koha. MK-etappidel Itaalias ja Andorras oli eestlane vastavalt 28. ja 30.

Toimetaja: Henrik Laever

jalgrattauudised

