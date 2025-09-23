X!

Napoli pidas uustulnukaga maha tulise lahingu

Jalgpall
Itaalia jalgpalli kõrgliigas teenis tiitlikaitsja Napoli esmaspäeval koduväljakul raske 3:2 võidu uustulnuka Pisa üle.

Billy Gilmour viis võõrustaja avapoolaja lõpus 1:0 juhtima, seejuures oli 24-aastase šotlasest poolkaitsja jaoks tegu esimese väravaga Napoli särgis. Täistunnil realiseeris M'Bala Nzola Pisa kasuks penalti, ent tosin minutit hiljem taastas kodumeeskonna eduseisu Leonardo Spinazzola.

Lorenzo Lucca skooris 82. minutil Napoli kolmanda värava, aga Pisa võitles südikalt edasi ja normaalaja viimasel minutil andis vastulöögi Lorran. Sellest jäi Pisale siiski väheks ning kohtumine lõppes valitseva meistri 3:2 võiduga.

"Hoiatasin oma mängijaid, et mängime meeskonna vastu, kes on väga füüsiline ja suudab mängutempot silmapilkselt muuta. Oli väga raske mäng, sest kui jätsime neile ruumi, siis nad karistasid meid, eriti olukordades, kus meie kõrge pressing ebaõnnestus," sõnas Napoli peatreener Antonio Conte.

"Oleme hooaega alustanud nelja järjestikuse võiduga ja sellega võib rahul olla. Siiski, tõotab tulla väga tasavägine hooaeg," lisas ta.

Napoli on nelja vooru järel ainus täiseduga klubi, neile järgnevad liigatabelis Juventus (10 p), Milan (9 p) ja Roma (9 p). Pisa asub ühe punktiga eelviimasel ehk 19. positsioonil.

