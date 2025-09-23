PSG sai suurimalt rivaalilt hooaja esimese kaotuse

Prantsusmaa klubijalgpalli suurim vastasseis pidi esialgu toimuma pühapäeval, kuid Marseille'i ümbruses kuulutati välja tormihoiatus, mistõttu lükati kohtumine edasi esmaspäevale.

Mängu ainus värav sündis juba viiendal minutil, kui Mason Greenwoodi tsenderduse suunas peaga väravasse Nayef Aguerd. PSG sai teisel poolajal mängu paremini sisse, kuid vastaste väravavaht Geronimo Rulli säras mitme kauni tõrjega.

"Me ei ole harjunud kaotama," tõdes PSG peatreener Luis Enrique, kelle meeskond püsis eelmisel hooajal koduliigas kaotuseta kuni aprillikuuni. "Mängisime hästi ja väärisime enamat. Sellistes mängudes on alati raske kaotusega leppida, aga me oleme meistrid. Peame kiirelt edasi liikuma ja end järgmiseks mänguks võimalikult hästi ette valmistama."

PSG sai nelja võidu kõrvale esimese kaotuse, liigatabelis paiknetakse teisel positsioonil. Sama palju ehk 12 punkti on viie vooruga kogunud ka Monaco, Lyon ja Strasbourg. Marseille on üheksa punktiga kuues.