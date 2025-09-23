KUULA OTSE | millise hinnangu annab "Võimla" Eesti kergejõustikukoondisele?

Tokyos lõppenud kergejõustiku maailmameistrivõistlused pakkusid kamaluga üllatusi. Sel ja teistel möödunud nädalal kõneainet pakkunud sporditeemadel arutavad täna "Võimlas" Ivar Lepik, Tarmo Tiisler ja Johannes Vedru.

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel lõpetas Eesti koondise parimana Johannes Erm kümnevõistluse viienda kohaga. Kuulajatelt küsime: millise hinnangu Eesti kergejõustikukoondisele annate? Mõtteid saab jagada Vikerraadio Facebooki lehel.

Korvpallihooaeg läks täiega käima, BC Kalev/Cramo jaoks on juba kaalul pilet Meistrite liigasse. Üks samm astutud, kaks minna. Kodukamaral nägi ära ka Heiko Rannula juhendatava Varssavi Legia ja korvpallieksootikat Yokohama B-Corsairsi näol.

Jalgpalli Premium liigas on alanud lõpuspurt. Tiitlikaitsja Levadia tuigub, Flora on avanud kuuepunktilise edumaa. Kolmapäeval kohtutakse uuesti.

"Võimla" alustab Vikerraadios kell 10.05.