KUULA | millise hinnangu annab "Võimla" Eesti kergejõustikukoondisele?

Tokyos lõppenud kergejõustiku maailmameistrivõistlused pakkusid kamaluga üllatusi. Sel ja teistel möödunud nädalal kõneainet pakkunud sporditeemadel arutasid teisipäeval "Võimlas" Ivar Lepik, Tarmo Tiisler ja Johannes Vedru.

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel lõpetas Eesti koondise parimana Johannes Erm kümnevõistluse viienda kohaga.

Korvpallihooaeg läks täiega käima, BC Kalev/Cramo jaoks on juba kaalul pilet Meistrite liigasse. Üks samm astutud, kaks minna. Kodukamaral nägi ära ka Heiko Rannula juhendatava Varssavi Legia ja korvpallieksootikat Yokohama B-Corsairsi näol.

Jalgpalli Premium liigas on alanud lõpuspurt. Tiitlikaitsja Levadia tuigub, Flora on avanud kuuepunktilise edumaa. Kolmapäeval kohtutakse uuesti.