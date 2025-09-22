Eesti klubid avasid käsipalli Balti liigas võiduarve

Möödunud nädalavahetusel tehti algust kümne meeskonna osalusel toimuva käsipalli Balti liigaga ning kõik kolm Eesti meeskonda avasid võiduarve.

Viljandi HC alustas hooaega kaotusega VHC Šviesale, aga jätkas pühapäeval võidukalt, kui alistas võõrsil Pasvalio Pieno žvaigždesi 36:24 (17:11). Meeskonnale ei saanud erinevatel põhjustel sel korral toeks olla vasaksisemisel positsioonil mängiv Robert Lõpp ega paremsisemisel positsioonil olev Andrei Basarab. Hendrik koks viskas üheksa väravat, Kristo Voika ja Ott Varik viskasid viis.

Põlva Serviti alistas laupäeval samuti Pasvalyse klubi, kui teenis 36:21 võidu, aga pühapäeval tuli tunnistada Šviesa paremust tulemusega 26:20. Serviti juhtis teisel poolajal kahe väravaga, kuid murdemoment saabus 50. minutil, kui VHC Šviesa võitles end koduseinte toel juhtima.

"Jäime kohe mängu algfaasist peale hätta vastaste väravavahiga, kes tõrjus mitmeid üks-ühele olukordi," ütles treener Rein Suvi. "Mäng kulges võrdselt, kus tempot püüdsid hoida mõlemad võistkonnad. Viimasel kümnel minutil tehtud tehniline praak andis võimalused võiduks vastastele, kes olidki kokkuvõttes"teravamate jalgadega ning vormistasid võidu."

Serviti ridadest viskas enim väravaid Jürgen Rooba, kelle nimele jäi kuus väravat. Resultatiivsuselt teine oli Mathias Rebane 4 väravaga.

Mistra pidas ühe kohtumise, kui alistas kodupubliku ees tänavu liigasse naasnud soomlaste Riihimäen Cocksi 31:26 (19:9). "Esimene poolaeg õnnestus meil kõik, mis õnnestuda sai," ütles üheksa väravat visanud Karl Roosna. "Soomlased olid [päev enne] koduliigas mänginud ning veidi oli tunda, et see oli neil jalgades."

Balti liiga jätkub 4. ja 5. oktoobril.