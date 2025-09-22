Tartu Ülikool pidi Legia paremust tunnistama

Tartu Ülikooli Spordihoones enam kui 1000 pealtvaataja ees toimunud kohtumine algas tasavägiselt, aga Legia mängis teisel veerandil tempokamalt ning saavutas poolajapausiks 48:36 eduseisu. Otsustavale veerandile mindi vastu külaliste 72:61 eduseisul, aga Legia pani siis paremuse maksma ning realiseeris 100:81 võidu.

"Teisel poolajal said nad jooksma ja viskasid oma kolmesed sisse, sealt see vahe tuligi," rääkis viieaastase vahe järel kasvatajaklubisse naasnud Hannes Saar ERR-ile. "Lasime nad jooksma, tahtsime viis-viiele mängida."

Kodune korvpalli kõrgliiga algab 1. oktoobril mulluse finaalseeria korduskohtumisega, kui BC Kalev/Cramo võõrustab Tartu Ülikooli. "Meil on kaks meest vigased, kui nemad rotatsiooni saaks, siis oleme tõusuteel. Kümme päeva on veel aega esimese mänguni, tööd on veel teha," sõnas Saar.

Võõrustaja resultatiivseim oli Malcolm Bernard, kes lõpetas 22 punkti ja kuue resultatiivse sööduga, Saar lisas omalt poolt 17 silma, Karl Johan Lips kogus 16 punkti ja kaheksa lauapalli. Tartlased tabasid väljakult 45,9-protsendiliselt, aga kolmepunktijoone tagant läks 26-st teele saadetud viskest korvi vaid kuus (23,1 protsenti).

Suvel Legiaga liitunud Eesti korvpallikoondise keskmängija Matthias Tassi sõnul hakkab meeskond lõplikku ilmet võtma. "Ega siin ei olegi ühtegi ettevalmistusmängu jäänud, see oligi viimane test. Nüüd on kolm trenni jäänud, et need pusletükid kokku panna," ütles ta.

Üheksa punkti ja 11 lauapalli kogunud Tassi sõnul tuli tartlastega korralikult maadelda. "Tartu vaim oli kohal, mehed mängisid väga füüsilist mängu, võitlesid igal positsioonil mehe eest," ütles ta. "Rünnakul müts maha meeste ees, viskasid üpris raskeid viskeid rasketel hetkedel. Kaitse poole peal peame järgneva nädalaga paar asja ära lihvima. Kui hooaja algus on käes, siis oleme ühes tükis."

Jayvon Graves viskas Legia eest 33 punkti, Andrzej Pluta lisas 15 punkti ja Kalev/Cramos Rannula käe all mänginud Ben Shungu kogus 14 punkti ja neli lauda.