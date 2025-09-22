X!

Naiste hokiliigas võidutsesid HC Everest ja HK Säde

Naiste jäähokiliigas teenisid nädalavahetusel võidupunktid HC Everest ja HK Säde.

Kohtla-Järvel peetud kohtumises sai HC Everest napi, kuid väärtusliku 1:0 võidu HK Roosa Pantri üle. Kohtumise ainsa värava viskas Arina Benetis.

Tallinnas nähti seevastu väravaterohket mängu, kus HK Säde alistas kindlalt HC Wolferinesi tulemusega 13:2. Võitjate ridades said kübaratriki kirja nii Merlin Griffin kui Liisbet Sugasep. Kaks väravat lisasid nii Maria Disko kui Franka Gelencser, ühe tabamuse said kirja Mirjam Misko, Katerina Herma ja Teele Randoja.

Wolferinesi auväravad lõid Kairiin Jõemets ja Eleri Narits.

Naiste hokiliiga jätkub taas nädala pärast, 27. septembril, kui kell 12.30 kohtuvad Kohtla-Järve jäähallis HC Everest ja HK Säde ning kell 19.30 Haabersti jäähallis HK Roosa Panter ja HC Wolferines.

Toimetaja: Maarja Värv

