Viljandi HC-le lõppes Balti liiga nädalalõpp võidukalt

Viljandi HC alistas Balti liigas Pasvalio Pieno žvaidgždesi
Viljandi HC alistas Balti liigas Pasvalio Pieno žvaidgždesi Autor/allikas: Pasvalio Pieno žvaidgždes/Baltic Handball League
Käsipalli Balti liiga nädalavahetus algas Viljandi HC-le kaotusega, kui tuli tunnistada VHC Šviesa 35:22 (21:15) paremust, kuid lõppes võiduga Pasvalio Pieno žvaidgždesiga üle tulemusega 36:24 (17:11).

Juba peale kohtumist VHC Šviesa võistkonnaga tunnustasid mehed noort väravavahti Maru Reinupit ja Pasvalio Pieno žvaidgždes vastu mängides oli algkoosseisus väravavahiks just Maru Reinup, kes andis sellega puhkust äsja oma 41. sünnipäeva tähistanud väravavaht Peeter Parikule.

Avavärav kuulus küll vastasele, kuid edasine kohtumine kulges Viljandi meeste dikteerimisel. Leedukad küll võitlesid, kuid sel kohtumisel mulkidele realiseerimine ega vastane peavalu ei põhjustanud. Vajalikud võidupunktid saadi tabelisse kirja.

Kui hooaja esimeste mängude järel ütles Maru Reinup, et noorteklassist üle tulla ja meeste vastu mängida on hoopis teistmoodi ja isegi hirmutav, siis peale Balti liiga esimesi kohtumisi on noormees juba enesekindlam: "Tunne on kõvasti parem kui esimestel mängudel koduliigas. Tänane mäng tuli väga hästi ka välja. Ikka hea tunne on, et kõik läks hästi ja samamoodi tuleb edasi panna."

Meeskonnale ei saanud erinevatel põhjustel sel korral toeks olla vasaksisemisel positsioonil mängiv Robert Lõpp ega paremsisemisel positsioonil olev Andrei Basarab.

Pasvalio Pieno žvaidgždes resultatiivseimad väravaviskajad olid Oleksandr Kasai kaheksa ning Modestas Štarolis, Titas Janušonis ja Domantas Pukas viie väravaga.

Viljandi HC eest viskas Hendrik Koks üheksa, Kristo Voika ja Ott Varik viis, Mikk Varik neli, Urmas Rõuk, Simon Drõgin, Sten Maasalu ja Jaan-Paul Varik kolm ning Johannes Pertelson ühe värava.

Toimetaja: Maarja Värv

