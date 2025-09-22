Maailma tiim võitis kolmandat korda Laveri karikaturniiri

Avapäeva järel juhtis Euroopa 3:1, kui Casper Ruud alistas 6:4, 7:6 (4), Reilly Opelka, Jakub Menšik sai 6:1, 6:7 (3), 10:8 jagu Alex Michelsenist ning Carlos Alcaraz ja Menšik alistasid 7:6 (7), 6:4 Taylor Fritzi ja Michelseni, Maailmale tõi võidupunkti Joao Fonseca, olles 6:4, 6:3 parem Flavio Cobollist.

Teisel päeval võitis Maailm aga kõik matšid: Alez de Minaur alistas 6:1, 6:4 Alexander Zverevi, Francisco Cerundolo oli 6:3, 7:6 (5) parem Holger Runest, Fritz võitis 6:3, 6:2 Alcarazi ja paarismängus jäid Rune ja Ruud 3:6, 4:6 alla De Minaurile ja Michelsenile.

Viimast päeva alustas Euroopa võiduga, kui Alcaraz ja Ruud olid 7:6 (4), 6:1 üle Michelsenist ja Opelkast, kuid seejärel kaotas Menšik 3:6, 4:6 De Minaurile. Alcaraz hoidis Euroopa lootusi elus, alistades eelviimases matšis Cerundolo kindlalt 6:2, 6:1, kuid viimases kohtumises oli Fritz 6:3, 7:6 (4) parem Zverevist, tuues Maailmale võidu.

Laveri karikaturniiri on peetud alates 2017. aastast, viiel korral on võitnud Euroopa ja kolmel korral Maailm. Sellest aastast olid võistkondadel uued kaptenid – Maailma tiimi vedasid Andre Agassi ja tema abilisena Pat Rafter, Euroopa tiimi kapten oli Yannick Noah, keda abistas Tim Henman.