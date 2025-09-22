X!

Karpenko jõudis Hiinas pjedestaalile

Gleb Karpenko (esireas vasakult kolmas) koos tiimikaaslaste ja fännidega
Eesti rattur Gleb Karpenko ( Quick Pro Team) saavutas Tour of Poyang Lake seitsmendal etapil teise koha.

Karpenko kuulus sõidu algfaasis tekkinud jooksikutegruppi ning viimastel kilomeetritel sõitis ta omakorda koos kahe kaaslasega minema. Etapi võitis austraallane Kurt Eather (CCACHE X BODYWRAP) ja kolmandana jõudis üle finišijoone Cristoph Janssen ( Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team)

"Minu jaoks oli see poodium ülioluline, ma pole sel aastal väga palju võistelnud ja suvel tegin treenerivahetuse. Olen treeninud veidi teistmoodi ja uute põhimõtete aluses ja pigem tundub, et see on hetkel kasuks tulnud," sõnas Karpenko. "Kuna paljud tiimid meiega siin velotuuril sprindifiniši päevadel koostööd teha ei taha, siis nüüd andis [Martin] Laas meile natuke vabamad kaardid, õnneks suutsin ma täna selle hästi ära realiseerida. Tunne oli hea, aga ilmselt võitja vastu poleks ma nagunii saanud, sest ta oli finišis tunduvalt kiirem, mina olen pigem selline diisel."

Velotuuril jääb sõita veel neli etappi, teisipäeval on kavas 14,2 km pikkune sile individuaalne temposõit.

Toimetaja: Maarja Värv

