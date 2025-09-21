Itaalia tennisenaiskond kaitses BJK karikat

Elisabetta Cocciaretto alistas esimeses üksikmängus Emma Navarro 6:4, 6:4 ja Jasmine Paolini oli esinumbrite duellis üle Jessica Pegulast 6:4, 6:2, mistõttu paarismängu enam tarvis ei läinud.

Itaalia võitis kõige väärikama naiste tennise võistkondliku turniiri kuuendat korda, sealjuures teist aastat järjest. Mullu alistati esikohalahingus Slovakkia.

Tänavuse turniiri poolfinaalides oli Itaalia alistanud Ukraina mängudega kaks-üks ja USA sai jagu Suurbritanniast kaks-null. Veerandfinaalides langesid konkurentsist Hiina, Hispaania, Kasahstan ja Jaapan.

"See on olnud tõeliselt suurepärane nädal ja sel turniiril on alati imeline mängida. Tahan lihtsalt kõiki tänada, see oli uskumatu," lausus Paolini pärast tiitli kaitsmist.

"See oli nii raske. Sel aastal mängisime imeliste võistkondadega, nad on väga tugevad ja täna olime Ühendriikide vastu, me ei oodanud seda ja oleme selle võidu üle väga õnnelikud. See aasta on isegi erilisem kui eelmine. See on erinev, aga ausalt öeldes ei oodanud ma seda."