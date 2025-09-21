X!

TÄNA OTSE | Levadia üritab Flora kannul püsida

Täna kell 14.20 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga 29. vooru kohtumiselt Nõmme Kalju - FCI Levadia. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Pärnpuu, stuudios on Debora Saarnak ja Rimo Hunt.

Tabeli eesotsas paiknevad Kalju ja Levadia kohtuvad sel hooajal kolmandat korda – märtsis ja juunis teenis Levadia vastavalt 2:1 ja 3:1 võidu, Kalju jäi maikuus Nõmme mändide vahel peale 2:0.

Nädala keskel Florale kaotanud ja sellega liigatabelis esikoha loovutanud Levadial enam eksimisruumi ei ole.

"Nüüd on viimane aeg halb seeria maha pesta ja naasta võitude reele. Kiirelt saabuv mäng Kaljuga annab selleks hea võimaluse. Teeme vigade paranduse ning võitleme väljakul iga punkti eest. Kui sellega hakkama saame, siis olen kindel, et suudame oma eesmärgid täita," rääkis Levadia väravavaht Karl Andre Vallner kohtumise eel.

Liigatabelis neljandal real asuv Kalju on oma lähimast konkurendist Paide Linnameeskonnast kuue punkti kaugusel, kuid võrreldes paidekatega on nõmmekatel kaks mängu vähem peetud.

"Ma arvan, et ei ole vaja öelda, kui tähtis mäng meid ees ootab. Kõik mängijad saavad sellest aru ja on valmis andma endast kõik, et saavutada võit," sõnas Kalju keskkaitsja Maksim Podholjuzin.

Avavile kõlab Hiiu kunstmurustaadionil kell 14.30.

Toimetaja: ERR Sport

