VAATA OTSE | Pihela jäi finaalis tulemuseta, kes võidab meeste kettaheite?

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos selguvad viimasel võistluspäeval medalivõitjad üheksal alal. Naiste kõrgushüppes on võistlustules Elisabeth Pihela. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 12.45, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

Pihela ei suutnud finaalis ületada algkõrgust 1.88 ning tema lõppkohaks jäi 16. koht.

Uudist täiendatakse jooksvalt.

Enne võistlust:

Pihela ületas kvalifikatsioonis nii algkõrguse 1.83 kui sellele järgnenud 1.88 esimese katsega. Samast kõrgusest sai eestlanna tänavu suvel kahel korral üle, sisetingimustes oli tema hooaja parimaks tulemuseks EM-il hüpatud 1.89.

Järgmise kõrguse ehk 1.92 alistamisega oleks 21-aastane eestlanna korranud oma isiklikku rekordit, ent latt tuli kolmel korral alla. Sellele vaatamata õnnestus Pihelal tagada koht finaalis.

"1.83 ja 1.88 olid väga ilusad hüpped, 1.92 esimene katse oli ka päris kena, aga siis võib-olla pika ootamise tõttu lagunes hoojooks ära. Vihm mind väga ei mõjutanud, tundsin end väga hästi. Arvan, et ma olen praegu oma parimas vormis," sõnas Pihela kvalifikatsiooni järel.

Väljakualadest selgub maailmameister ka meeste kettaheites, kus on soosikuteks leedulane Mykolas Alekna, austraallane Matthew Denny, sloveen Kristjan Ceh ja rootslane Daniel Stahl.

Maailmameistrivõistlused kulmineeruvad meeste ja naiste 4x100 meetri teatejooksudega.

Ajakava:

11.35 M 10-võistlus: odaviske A-grupp (Erm, Tilga)

12.47 M 10-võistlus: odaviske B-grupp (Erm, Tilga)

13.05 N kõrgushüppe finaal (Pihela)

13.35 N 800 m jooksu finaal

13.47 M 5000 m jooksu finaal

14.10 M kettaheite finaal

14.20 M 4x400 m teatejooksu finaal

14.35 N 4x400 m teatejooksu finaal

14.49 M 10-võistlus: 1500 m jooks (Erm, Tilga)

15.06 N 4x100 m teatejooksu finaal

15.20 M 4x100 m teatejooksu finaal