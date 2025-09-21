X!

TÄNA OTSE | Elisabeth Pihela hüppab lõppvõistlustel

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos selguvad viimasel võistluspäeval medalivõitjad üheksal alal. Naiste kõrgushüppes on võistlustules Elisabeth Pihela. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 12.45, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

NB! Kümnevõistlejad alustavad odaviskega kell 11.35 ning seda võistlust saab jälgida SIIT.

Pihela ületas kvalifikatsioonis nii algkõrguse 1.83 kui sellele järgnenud 1.88 esimese katsega. Samast kõrgusest sai eestlanna tänavu suvel kahel korral üle, sisetingimustes oli tema hooaja parimaks tulemuseks EM-il hüpatud 1.89.

Järgmise kõrguse ehk 1.92 alistamisega oleks 21-aastane eestlanna korranud oma isiklikku rekordit, ent latt tuli kolmel korral alla. Sellele vaatamata õnnestus Pihelal tagada koht finaalis.

"1.83 ja 1.88 olid väga ilusad hüpped, 1.92 esimene katse oli ka päris kena, aga siis võib-olla pika ootamise tõttu lagunes hoojooks ära. Vihm mind väga ei mõjutanud, tundsin end väga hästi. Arvan, et ma olen praegu oma parimas vormis," sõnas Pihela kvalifikatsiooni järel.

Väljakualadest selgub maailmameister ka meeste kettaheites, kus on soosikuteks leedulane Mykolas Alekna, austraallane Matthew Denny, sloveen Kristjan Ceh ja rootslane Daniel Stahl.

Maailmameistrivõistlused kulmineeruvad meeste ja naiste 4x100 meetri teatejooksudega.

Ajakava:

11.35 M 10-võistlus: odaviske A-grupp (Erm, Tilga)
12.47 M 10-võistlus: odaviske B-grupp (Erm, Tilga)
13.05 N kõrgushüppe finaal (Pihela)
13.35 N 800 m jooksu finaal
13.47 M 5000 m jooksu finaal
14.10 M kettaheite finaal
14.20 M 4x400 m teatejooksu finaal
14.35 N 4x400 m teatejooksu finaal
14.49 M 10-võistlus: 1500 m jooks (Erm, Tilga)
15.06 N 4x100 m teatejooksu finaal
15.20 M 4x100 m teatejooksu finaal

Toimetaja: ERR Sport

