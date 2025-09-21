Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

Tasavägist mängu jagus vaid esimeseks viieks minutiks, misjärel läks Murcia 11:0 spurdi toel kindlalt oma teed.

Algviisikusse kuulunud Raieste veetis platsil ligi 16 minutit, mille jooksul panustas viis punkti (kahesed 2/2, kolmesed 0/5, vabavisked 1/1). Lisaks võttis eestlane kaks lauapalli ja pani ühe kulbi, aga sooritas ka neli isiklikku viga.

Devontae Cacok ja Emanuel Cate tõid Murcia kasuks vastavalt 17 ja 15 punkti, Lublini parimaks osutus 26 punkti visanud Tevin Mack.

Kvalifikatsiooniturniiri teises ringis minnakse esmaspäeval vastamisi Leedu klubi Juventusega, kes oli 103:89 üle soomlaste Karhust. Edu korral on otsustavas mängus Murcia vastaseks kas Porto (Portugal) või Chaloni Elan (Prantsusmaa).

Eesti meister BC Kalev/Cramo peab oma esimese mängu pühapäeval, kui Bulgaarias kohtutakse sealse meistermeeskonna Rilski Sportiga. Selle paari võitja läheb teises ringis kokku Slovakkia meistri Levice Patrioti ja Küprose klubi Petrolina AEK vahelise paari võitjaga.