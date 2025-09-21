Tartu Bigbank võitis Balti superkarika

Kõige tasavägisemaks kujunes esimene geim, mille tartlased võitsid 27:25. Teises ja kolmandas geimis loovutati lätlastele vastavalt 23 ja 21 punkti. Mängu statistika ei ole saadaval.

Bigbank alustab järgmisel nädalavahetusel uut hooaega Balti liigas, kui minnakse vastamisi Selver x TalTechiga.

Naiste Balti superkarika turniiril selgitavad võitja pühapäeval välja Läti valitsev meister RSU ja kevadel Eesti meistrivõistlustel hõbedale tulnud Rae Spordikool/VIASTON.

RSU sai laupäevases poolfinaalis 3:2 (17:25, 22:25, 25:22, 25:19, 16:14) jagu Tartu Ülikool/Bigbankist ning Rae alistas Riia Võrkpallikool/LU 3:0 (25:17, 25:17, 25:22).