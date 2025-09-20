X!

Glinka ja Malõgina jõudsid finaali, Lajal kaotas nelja parema seas

Tennis
Daniil Glinka.
Daniil Glinka. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 440.) ja meeste teine number Daniil Glinka (ATP 313.) pääsesid laupäeval ITF-i turniiridel üksikmängus finaali. Mark Lajali (ATP 156.) teekond ATP Challenger 125 taseme turniiril lõppes poolfinaalis.

Glinka jõudis finaali teist turniiri järjest, kui alistas Prantsusmaal Nevers'is toimuval M25 turniiril viiendana asetatud prantslase Loann Massardi (ATP 532.) 6:3, 6:3. Avasetis jäi Glinka vastase murde järel 1:3 kaotusseisu, kuid võitis seejärel viis geimi järjest. Finaalis on Glinka vastaseks teine prantslane Maxence Beauge, kes asub maailma edetabelis 585. positsioonil.

Esimesena asetatud Malõgina sai Kayseri W15 turniiril 7:5, 6:1 jagu austraallannast Alana Subasicist (WTA 609.) ning läheb pühapäeval finaalis vastamisi kolmanda paigutuse saanud ameeriklanna Julia Adamsiga (WTA 540.).

Lajal kaotas enam kui kaks tundi kestnud poolfinaalis 7:6 (4), 1:6, 2:6 tuneeslasele Moez Echarguile (ATP 175.). Turniiritabeli teises pooles jõudis poolfinaali kolmekordne suure slämmi turniiri võitja Stan Wawrinka (ATP 137.), kes piirdus sarnaselt Lajalile poolfinaaliga, sest andis loobumisvõidu prantslasele Dan Addedile (ATP 272.).

Toimetaja: Henrik Laever

