USA teatemeeskonda tabas eeljooksus krahh

Budapesti MM-il võidukasse nelikusse kuulunud meestest startis laupäeval Tokyos Christopher Bailey, lisaks oli stardis Pariisis koos Baileyga olümpiavõitjaks tulnud Bryce Deadmon.

Esimese kahe vahetuse järel oli USA grupi tagaotsas ja segadus teise vahetuse üleandmisel süvendas niigi täbarat seisu. Ankrumees Jenoah McKiver suutis küll viimasel ringil jõulise tõusu teha, kuid ületas lõpujoone alles kuuendana (3.01,06).

Esikoha teenis selles jooksus Lõuna-Aafrika Vabariik (2.58,81), teine oli Katar (3.00,15) ja kolmas Holland (3.00,23). Teises eeljooksus moodustasid esikolmiku Botswana (2.57,68), Belgia (2.57,98) ja Suurbritannia (2.58,11). Aegade põhjal jõudsid finaali veel Jamaica (2.59,13), Portugal (2.59,70) ning Jaapan (2.59,74).

Naiste eelvõistlusel läks ameeriklastel märksa paremini. Alexis Holmes, Rosey Effiong, Quanera Hayes ja Britton Wilson jooksid välja maailma hooaja tippmargi 3.22,53. Finaali pääsesid veel Jamaica, Norra, Belgia, Hollandi, Prantsusmaa, Poola ja Itaalia esindused.

Meeste ja naiste 4x400 meetri jooksu finaalid toimuvad pühapäeval.