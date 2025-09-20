Mistra alustab Balti liigat Soome meeskonna vastu

Eelmisel hooajal Balti liiga veerandfinaalis Viljandile alla jäänud Mistra alustab pühapäeval värskelt sarjaga taasliitunud Riihimäe Cocksi vastu, kellega ka hooajaeelsel sõprusturniiril vastamisi mindi. Siis jäid põhjanaabrid kahel korral peale.

Eesti klubil on hetkel tihe periood, kui viimastel nädalatel on mängitud nii Eesti meistriliigas, kui ka eurosarjas. "Vaatamata tihedale graafikule on võistkonna vaim hea ning ootame kõiki eesolevaid kohtumisi. Eks käsipalluri põhitöö ongi ju mängimine ning üritame seda maksimaalselt nautida," ütles sel hooajal mitmeaastase vahe järel taas Mistra väravapostide vahele astunud Karel Hermas.

"Peame kaitses kõvasti juurde panema," ütles väravavaht. "Lisaks peame üle vaatama ülekaalu vastu mängimise, kuna soomlased seda omajagu harrastasid. Balti liiga on igaljuhul mõnus vaheldus Eesti sarjadele, saame end lähiriikide meeskondadega võrrelda."

Tänavusel hooajal mängivad kümme klubi Balti liigas kaks korda omavahel läbi - korra kodus ja korra võõrsil. Vaid Soome klubi peab kõik oma kodumängud Eestis. Sellele järgnevad traditsiooniliselt play-off'id ning siis juba nelja meeskonna osaluses finaalturniiri. Tiitlikaitsjana astub võitlustulle Põlva Serviti.

Värske uuendusena on käsipalli Balti liigas esmakordselt kasutusel videokorduste süsteem, mis annab kohtunikele võimaluse kahtlased olukorrad üle vaadata. Teiste hulgas saab videokordust kasutada näiteks vale vahetuste puhul, viimase 30 sekundi olukordades, kus mäng võib sellest sõltuda ning muudes situatsioonides, mis võivad viia ametliku protestini.