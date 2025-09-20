X!

Tartu Bigbank pääses Balti superkarika finaali

Võrkpall
Tartu Bigbank
Tartu Bigbank Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Eesti võrkpalliklubi Tartu Bigbank pääses Riias toimuval meeste Fracht Balti superkarika turniiril finaali, saades poolfinaalis 3:0 (25:23, 25:20, 25:22) jagu Šiauliai meeskonnast.

Tiitlikaitsja Bigbanki ridades kogus enim punkte Martti Juhkami, kelle arvele kanti 12 silma (+7), Rasmus Meius lisas üheksa punkti (+3), Jack Williams panustas kaheksa (+5) ning Rico Wardlow kuue punktiga (+3), vahendab Volley.ee.

Tartu klubi vastuvõtt oli 56 protsenti, rünnakuid lahendati 43-protsendiliselt, blokiga teeniti viis ja serviga üks punkt (eksiti 19 pallingul). Leedu klubi edukaimaks kerkis 11 punktiga (+6) Emilis Bartkus. Leedukate vastuvõtt oli 60 protsenti, rünnak 38 protsenti, blokist saadi üks ning servilt kolm punkti (18 viga).

Teises poolfinaalis kohtusid Läti klubid Robežsardze/Riga ja Ezerzeme/DU ning 3:1 (25:15, 18:25, 25:18, 25:22) jäi peale Robežsardze.

Balti superkarika finaal algab laupäeval kell 17.00, pronksimäng algab kell 11.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

