Paskotši andis Belgia kõrgliigas väravasöödu

Maksim Paskotši (keskel)
Maksim Paskotši (keskel) Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Maksim Paskotši andis väravasöödu ja aitas Genti Belgia kõrgliiga kolmandale võidule.

Suvel Šveitsist KAA Gentiga liitunud Maksim Paskotši viis juba kuuendal minutil protokolli Wilfried Kanga nime, kui suunas nurgalöögist tulnud palli peaga vastu tiimikaaslase õlanukki. Sealt põrkas pall õnnelikult võrku, vahendab Soccernet.ee.

Teise poolaja alguses lõi Kanga veel ühe värava ning aitas seejärel tabamuseni ka Abdelhak Kadri. Denderile kolm väravat löönud Gent hoidis samal ajal taga nulli, millesse Paskotši panustas täismänguga.

Paskotši on olnud Gentis kindel põhimängija ning teinud pea alati täismängu. Kokku on Gent pidanud seitse vooru, mis on toonud 11 punkti ja viienda tabelikoha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

