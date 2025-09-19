X!

VAATA OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad

Kergejõustiku MM
{{1758286320000 | amCalendar}}
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistluste kahel viimasel võistluspäeval on Eesti publikule küllaga põnevat vaatamist, sest areenile tulevad kümnevõistlejad Johannes Erm, Karel Tilga ja Janek Õiglane. Laupäevane võistluspäev algab naiste 20 km käimisega, kus tiitlivõistluste debüüdi teeb Jekaterina Mirotvortseva. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 1.20, käimist kommenteerivad Johannes Vedru ja Margus Luik, ülejäänud ülekannet Juhan Kilumets ja Helar Osila.

22-aastane Mirotvortseva on teinud vägeva hooaja, uuendades Eesti rekordeid viiel distantsil. Sellega kaasnes ka tema karjääri esimene kutse MM-ile. "See on väga oluline, ma olen väga õnnelik ja uhke enda üle, et saan sellisel kõrgetasemelisel võistlusel võistelda," rääkis ta tiitlivõistluste debüüdi eel ERR-ile.

"Tegelikult oli päris raske nii vaimselt kui füüsiliselt," lisas Mirotvortseva. "See teadmatus, kas ma saan MM-ile või ei saa, tegi vahetu ettevalmistuse päris keeruliseks. Aga hoidsin ennast ja tegin tublisti trenni."

Mirotvortseval on Tokyos 48 konkurenti, teiste seas maailmarekordinaine Yang Jiayu. Medalisoosikuteks on ka teised hiinlannad, Jaapani käimistipp Nanako Fujii ning hispaanlanna Maria Perez.

Eesti kümnevõistlejatel on laupäeval ja pühapäeval aga 21 konkurenti. Maailma edetabelijuhina alustab võistlust Sander Skotheim, kes kogus suve alguses Götzises 8909 punkti; tänavu on kõrgetasemelise tulemuse teinud ka Kyle Garland, kelle isiklik rekord on alates augusti esimesest päevast 8869 punkti. Üle 8400 punkti on sel hooajal kogunud üheksa meest, kes kõik on ka Tokyos kohal, teiste seas Karel Tilga.

Tilga saavutas tänavu Götzises 8405 punkti, ent usub, et võib Tokyos sihtida vähemalt paarsada punkti paremat tulemust. Aprillis põlvelõikusel käinud Erm Götzises ei võistelnud, Talence'is kogus ta 8236 punkti. Suve alguses isaks saanud Janek Õiglane sel hooajal veel kümnevõistlust teinud ei ole.

ERR-i spordiportaal vahendab kümnevõistluse käiku mõlemal päeval ka otseblogis.

Eesti kümnevõistlejate ja eeldatavalt tugevamate konkurentide rekordigraafik:

Johannes Erm 8764 (10,60 (kokku 952 punkti) - 7.91 (1990) - 14.99 (2779) - 1.99 (3573) - 46,81 (4541) - 14,30 (5477) - 44.56 (6235) - 5.20 (7207) - 62.71 (7986) - 4.24,95 (8764)

Karel Tilga 8681 (10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73 (8681)

Janek Õiglane 8572 (10,89 (885) - 7.25 (1759) - 14.58 (2523) - 1.99 (3317) - 48,02 (4225) - 14,45 (5142) - 43.39 (5876) - 5.30 (6880) - 71.89 (7798) - 4.25,59 (8572)

***

Damian Warner 9018 (10,12 (1066) - 8.24 (2189) - 14.80 (2966) - 2.02 (3788) - 47,48 (4722) - 13,46 (5767) - 48.67 (6610) - 4.90 (7490) - 63.44 (8280) - 4.31,08 (9018)

Leo Neugebauer 8961 (10,64 (942) - 7.86 (1967) - 17.46 (2909) - 2.07 (3777) - 48,03 (4685) - 14,36 (5614) - 57.70 (6646) - 5.21 (7622) - 56.64 (8309) - 4.44,61 (8961)

Piere LePage 8909 (10,45 (987) - 7.59 (1944) - 15.81 (2784) - 2.08 (3662) - 47,21 (4610) - 13,77 (5614) - 50.98 (6505) - 5.20 (7477) - 60.90 (8228) - 4.39,88 (8909)

Sander Skotheim 8909 (10,70 (929) - 8.06 (2005) - 13.98 (2732) - 2.15 (3676) - 47,47 (4611) - 14,12 (5570) - 49.18 (6423) - 5.10 (7364) - 61.46 (8124) - 4.23,88 (8909)

Kyle Garland 8869 (10,44 (989) - 7.89 (2022) - 16.95 (2932) - 2.14 (3866) - 49,29 (4714) - 13,78 (5717) - 50.93 (6607) - 4.80 (7456) - 65.52 (8277) - 4.54,50 (8869)

Lindon Victor 8756 (10,60 (952) - 7.55 (1899) - 15.94 (2747) - 2.02 (3569) - 48,05 (4476) - 14,47 (5391) - 54.97 (6365) - 4.80 (7214) - 68.05 (8074) - 4.39,67 (8756)

Ayden Owens-Delerme 8732 (10,31 (1020) - 7.77 (2022) - 16.26 (2889) - 1.98 (3674) - 47,23 (4621) - 13,73 (5631) - 46.00 (6418) - 5.10 (7359) - 59.28 (8086) - 4.45,59 (8732)

Niklas Kaul 8691 (11,27 (801) - 7.19 (1660) - 15.10 (2456) - 2.02 (3278) - 48,48 (4164) - 14,64 (5058) - 49.20 (5912) - 5.00 (6822) - 79.05 (7850) - 4.15,70 (8691)

***

Ajakava:

Laupäev, 20. september

01.20-06.30 ETV ja sport.err.ee
13.00-16.30 ETV ja sport.err.ee

01.30 N 20 m käimine (Mirotvortseva)
03.00 M kettaheite kvalifikatsiooni A-grupp
03.28 M 10-võistlus: 100 m jooks (Erm, Õiglane, Tilga)
03.55 M 20 km käimine
04.00 N kuulitõuke kvalifikatsioon
04.15 M 10-võistlus: kaugushüpe (Erm, Õiglane, Tilga)
04.35 M kettaheite kvalifikatsiooni B-grupp
05.35 N 7-võistlus: kaugushüpe (Enok)
05.45 M 10-võistlus: kuulitõuge (Erm, Õiglane, Tilga)

13.00 N 7-võistlus: odavise (Enok)
13.05 M 10-võistlus: kõrgushüpe (Erm, Õiglane, Tilga)
13.35 M 4x400 m teatejooksu 1. ring
13.54 N kuulitõuke finaal
14.00 N 4x400 m teatejooksu 1. ring
14.25 M 4x100 m teatejooksu 1. ring
14.45 N 4x100 m teatejooksu 1. ring
15.05 N odaviske finaal
15.11 N 7-võistlus: 800 m jooks (Enok)
15.29 N 5000 m jooksu finaal
15.55 M 10-võistlus: 400 m jooks (Erm, Õiglane, Tilga)
16.22 M 800 m jooksu finaal

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

01:05

VAATA OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad Uuendatud

19.09

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

19.09

VIDEO | Jefferson-Wooden sai sprindikuningannaks, Lylesile neljas kuld järjest

19.09

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

19.09

Enok nullidest: iga halb asi on millegi jaoks hea

19.09

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

19.09

Õiglane: loodetavasti on mul isajõud keres

19.09

Tilga: ajakava on tehtud meie jaoks võimalikult ebameeldivaks

19.09

Erm: rekordiga võib olla pettunud ja halva tulemusega võib rahul olla

19.09

Mirotvortseva MM-debüüdi eel: tahan maksimaalselt pingutada

18.09

MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

18.09

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi

18.09

Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

18.09

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

mm-i loetumad

19.09

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

19.09

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi

01:05

VAATA OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad Uuendatud

19.09

Tilga: ajakava on tehtud meie jaoks võimalikult ebameeldivaks

19.09

Erm: rekordiga võib olla pettunud ja halva tulemusega võib rahul olla

18.09

MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

18.09

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

19.09

Mirotvortseva MM-debüüdi eel: tahan maksimaalselt pingutada

sport.err.ee viimased uudised

19.09

Metsa klubi sai hooaja esimese kaotuse

19.09

Noor Eesti aerutaja võitis tugevakoosseisulisel võistlusel medali

19.09

Reinbok eurohooaja eel: meeskonna sügavus võiks tuua edu

19.09

Eesti mäesuusatajad sihivad mitmekesi olümpiale

19.09

ETV spordisaade, 19. september

19.09

Bursaspor alustas Meistrite liigat Konontšuki korvide toel võidukalt

19.09

Eesti naiste käsipallikoondis alustas turniiri Soomes kaotusega

19.09

Lisovskaja tegi olümpia katsevõistlusel tubli lühikava

19.09

ROK: Venemaa ja Valgevene sportlased võistlevad Milanos neutraalsetena

19.09

Karelson pidi MM-il Pariisi olümpiapronksi paremust tunnistama Uuendatud

19.09

Kubassova ja Ferencvaros kukkusid uhiuude eurosarja

19.09

Uuring: pealöök kahjustab hobijalgpalluri aju ka peapõrutuseta

19.09

Welco nõukogu esimees treenerite palgatõusust: nad rõõmust lakke ei hüpanud

19.09

Reinbok: otsisime sitkeid ja võitluslikke mängijaid

19.09

EM-medalit jahtiv Zirk plaanib oktoobri lõpus võistlustulle naasta

19.09

Klavan osaleb Liverpooli ja Chelsea legendide mängus

19.09

Kiire värav kindlustas Transile UEFA noorteliiga avamängu võidu

19.09

Drell käis Badalona eest esimest korda platsil

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo