VAATA OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad

Kergejõustiku maailmameistrivõistluste kahel viimasel võistluspäeval on Eesti publikule küllaga põnevat vaatamist, sest areenile tulevad kümnevõistlejad Johannes Erm, Karel Tilga ja Janek Õiglane. Laupäevane võistluspäev algab naiste 20 km käimisega, kus tiitlivõistluste debüüdi teeb Jekaterina Mirotvortseva. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 1.20, käimist kommenteerivad Johannes Vedru ja Margus Luik, ülejäänud ülekannet Juhan Kilumets ja Helar Osila.

22-aastane Mirotvortseva on teinud vägeva hooaja, uuendades Eesti rekordeid viiel distantsil. Sellega kaasnes ka tema karjääri esimene kutse MM-ile. "See on väga oluline, ma olen väga õnnelik ja uhke enda üle, et saan sellisel kõrgetasemelisel võistlusel võistelda," rääkis ta tiitlivõistluste debüüdi eel ERR-ile.

"Tegelikult oli päris raske nii vaimselt kui füüsiliselt," lisas Mirotvortseva. "See teadmatus, kas ma saan MM-ile või ei saa, tegi vahetu ettevalmistuse päris keeruliseks. Aga hoidsin ennast ja tegin tublisti trenni."

Mirotvortseval on Tokyos 48 konkurenti, teiste seas maailmarekordinaine Yang Jiayu. Medalisoosikuteks on ka teised hiinlannad, Jaapani käimistipp Nanako Fujii ning hispaanlanna Maria Perez.

Eesti kümnevõistlejatel on laupäeval ja pühapäeval aga 21 konkurenti. Maailma edetabelijuhina alustab võistlust Sander Skotheim, kes kogus suve alguses Götzises 8909 punkti; tänavu on kõrgetasemelise tulemuse teinud ka Kyle Garland, kelle isiklik rekord on alates augusti esimesest päevast 8869 punkti. Üle 8400 punkti on sel hooajal kogunud üheksa meest, kes kõik on ka Tokyos kohal, teiste seas Karel Tilga.

Tilga saavutas tänavu Götzises 8405 punkti, ent usub, et võib Tokyos sihtida vähemalt paarsada punkti paremat tulemust. Aprillis põlvelõikusel käinud Erm Götzises ei võistelnud, Talence'is kogus ta 8236 punkti. Suve alguses isaks saanud Janek Õiglane sel hooajal veel kümnevõistlust teinud ei ole.

ERR-i spordiportaal vahendab kümnevõistluse käiku mõlemal päeval ka otseblogis.

Eesti kümnevõistlejate ja eeldatavalt tugevamate konkurentide rekordigraafik:

Johannes Erm 8764 (10,60 (kokku 952 punkti) - 7.91 (1990) - 14.99 (2779) - 1.99 (3573) - 46,81 (4541) - 14,30 (5477) - 44.56 (6235) - 5.20 (7207) - 62.71 (7986) - 4.24,95 (8764)

Karel Tilga 8681 (10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73 (8681)

Janek Õiglane 8572 (10,89 (885) - 7.25 (1759) - 14.58 (2523) - 1.99 (3317) - 48,02 (4225) - 14,45 (5142) - 43.39 (5876) - 5.30 (6880) - 71.89 (7798) - 4.25,59 (8572)

***

Damian Warner 9018 (10,12 (1066) - 8.24 (2189) - 14.80 (2966) - 2.02 (3788) - 47,48 (4722) - 13,46 (5767) - 48.67 (6610) - 4.90 (7490) - 63.44 (8280) - 4.31,08 (9018)

Leo Neugebauer 8961 (10,64 (942) - 7.86 (1967) - 17.46 (2909) - 2.07 (3777) - 48,03 (4685) - 14,36 (5614) - 57.70 (6646) - 5.21 (7622) - 56.64 (8309) - 4.44,61 (8961)

Piere LePage 8909 (10,45 (987) - 7.59 (1944) - 15.81 (2784) - 2.08 (3662) - 47,21 (4610) - 13,77 (5614) - 50.98 (6505) - 5.20 (7477) - 60.90 (8228) - 4.39,88 (8909)

Sander Skotheim 8909 (10,70 (929) - 8.06 (2005) - 13.98 (2732) - 2.15 (3676) - 47,47 (4611) - 14,12 (5570) - 49.18 (6423) - 5.10 (7364) - 61.46 (8124) - 4.23,88 (8909)

Kyle Garland 8869 (10,44 (989) - 7.89 (2022) - 16.95 (2932) - 2.14 (3866) - 49,29 (4714) - 13,78 (5717) - 50.93 (6607) - 4.80 (7456) - 65.52 (8277) - 4.54,50 (8869)

Lindon Victor 8756 (10,60 (952) - 7.55 (1899) - 15.94 (2747) - 2.02 (3569) - 48,05 (4476) - 14,47 (5391) - 54.97 (6365) - 4.80 (7214) - 68.05 (8074) - 4.39,67 (8756)

Ayden Owens-Delerme 8732 (10,31 (1020) - 7.77 (2022) - 16.26 (2889) - 1.98 (3674) - 47,23 (4621) - 13,73 (5631) - 46.00 (6418) - 5.10 (7359) - 59.28 (8086) - 4.45,59 (8732)

Niklas Kaul 8691 (11,27 (801) - 7.19 (1660) - 15.10 (2456) - 2.02 (3278) - 48,48 (4164) - 14,64 (5058) - 49.20 (5912) - 5.00 (6822) - 79.05 (7850) - 4.15,70 (8691)

***

Ajakava:

Laupäev, 20. september

01.20-06.30 ETV ja sport.err.ee

13.00-16.30 ETV ja sport.err.ee

01.30 N 20 m käimine (Mirotvortseva)

03.00 M kettaheite kvalifikatsiooni A-grupp

03.28 M 10-võistlus: 100 m jooks (Erm, Õiglane, Tilga)

03.55 M 20 km käimine

04.00 N kuulitõuke kvalifikatsioon

04.15 M 10-võistlus: kaugushüpe (Erm, Õiglane, Tilga)

04.35 M kettaheite kvalifikatsiooni B-grupp

05.35 N 7-võistlus: kaugushüpe (Enok)

05.45 M 10-võistlus: kuulitõuge (Erm, Õiglane, Tilga)

13.00 N 7-võistlus: odavise (Enok)

13.05 M 10-võistlus: kõrgushüpe (Erm, Õiglane, Tilga)

13.35 M 4x400 m teatejooksu 1. ring

13.54 N kuulitõuke finaal

14.00 N 4x400 m teatejooksu 1. ring

14.25 M 4x100 m teatejooksu 1. ring

14.45 N 4x100 m teatejooksu 1. ring

15.05 N odaviske finaal

15.11 N 7-võistlus: 800 m jooks (Enok)

15.29 N 5000 m jooksu finaal

15.55 M 10-võistlus: 400 m jooks (Erm, Õiglane, Tilga)

16.22 M 800 m jooksu finaal