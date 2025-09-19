VAATA OTSE & BLOGI | Tilga sai kõrgushüppes nulli, Erm kaotas veidi punkte

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos piirdus Johannes Erm kõrgushüppes 1.96-ga, ent Karel Tilga ei saanudki oma algkõrgusest üle. Valuga võidelnud Janek Õiglase jaoks lõppes võistlus paraku pärast kuulitõuget. Kyle Garland ja Sander Skotheim liiguvad enam kui 8850 punkti graafikus. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne jätkub kell 13, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

100 meetri jooks:

Kõik eestlased olid Tokyo MM-il esimeses jooksus ning Erm teenis seal 10,78-ga ka esikoha. Tilga oli 11,02-ga kolmas ja Õiglane 11,16-ga viies. Kindel alavõit läks ainsana üle 1000 punkti kogunud Ayden Owens-Delerme'ile (10,31), kes edestas Kyle Garlandit (10,51) ja Lindon Victorit (10,60).

Avaalal jooksid vaid Owens ja Victor sama aja mis oma rekordvõistluselgi, teised mehed said rekordigraafikuga võrreldes rohkem või vähem miinuspunkte. Tilgal tuli neid 41, Ermil 42 ja Õiglasel 60; näiteks Garlandil 16, aga Skotheimil 48.

Kaugushüpe:

Erm tegi teises voorus väga pika hüppe, aga see mõõtmisele ei läinud. Eesti kergejõustikuliit esitas seepeale ka protesti, sest Erm ise tundis, et ei astunud üle, ent seda ei rahuldatud ja kirja läks avakatse 7.63. Tilgale läks kirja 7.31, aga tugevalt longanud Õiglasele vaid 6.61.

Medalisoosikud olid hädas hoojooksu klappima saamisega. Garland astus esimesed kaks katset üle, aga sai siis viimases voorus ikkagi kirja 7.92, Skotheim hüppas tugeva 7.97, Neugebauer keskpärase 7.62 ning Owens tagasihoidliku 7.32.

Kahe ala järel kaotab Tilga oma rekordigraafikule 108, Erm 113 ja Õiglane 211 punktiga. Enam kui 8800 punkti graafikus liiguvad jätkuvalt Garland (-9), Skotheim (-71) ning Neugebauer (-96). Garlandil on liidrina punkte 2013, Ehammeril 1991, Skotheimil 1934, Owensil 1911, Ermil 1877, Neugebaueril 1871, Tilgal 1744 ja Õiglasel 1548.

Kuulitõuge:

Kogu hommiku tugevalt longanud Janek Õiglane tegi kaks katset, loobus kolmandast ning seejärel ka edasisest võistlusest. Nii Erm kui Tilga tegid hea kuulitõuke: tõusvas joones liikunud Erm sai kirja 15.18 ehk 19 sentimeetrit enam kui isiklikku rekordit püstitades; Tilga tulemuseks mõõdeti 15.78 ehk temagi teenis mõned plusspunktid.

Eestlasest kaugemale tõukasid vaid isikliku rekordi püstitanud Garland (17.02) ja Neugebauer (16.70), aga väga hea kolmas ala oli ka Skotheimil (14.50), kes tõukas rekordvõistlusega võrreldes üle poole meetri enam.

Kolme ala järel on Garland kogunud 2927 (rekordigraafikuga võrreldes -5), Neugebauer 2745 (-164), Ehammer 2736 (-76), Owens 2735 (-154), Skotheim 2693 (-39), Erm 2678 (-101), Roosen 2585 (-131) ja Tilga 2582 (-106) punkti. Nii Garland kui Skotheim liiguvad virtuaalselt 8850 punkti graafikus, Neugebauer 8800, Erm 8650 ja Tilga 8575 punkti graafikus.

Enne võistlust:

Eesti kümnevõistlejatel on laupäeval ja pühapäeval aga 21 konkurenti. Maailma edetabelijuhina alustab võistlust Sander Skotheim, kes kogus suve alguses Götzises 8909 punkti; tänavu on kõrgetasemelise tulemuse teinud ka Kyle Garland, kelle isiklik rekord on alates augusti esimesest päevast 8869 punkti. Üle 8400 punkti on sel hooajal kogunud üheksa meest, kes kõik on ka Tokyos kohal, teiste seas Karel Tilga.

Tilga saavutas tänavu Götzises 8405 punkti, ent usub, et võib Tokyos sihtida vähemalt paarsada punkti paremat tulemust. Aprillis põlvelõikusel käinud Erm Götzises ei võistelnud, Talence'is kogus ta 8236 punkti. Suve alguses isaks saanud Janek Õiglane sel hooajal veel kümnevõistlust teinud ei ole.

ERR-i spordiportaal vahendab kümnevõistluse käiku mõlemal päeval ka otseblogis.

Eesti kümnevõistlejate ja eeldatavalt tugevamate konkurentide rekordigraafik:

Johannes Erm 8764 (10,60 (kokku 952 punkti) - 7.91 (1990) - 14.99 (2779) - 1.99 (3573) - 46,81 (4541) - 14,30 (5477) - 44.56 (6235) - 5.20 (7207) - 62.71 (7986) - 4.24,95 (8764)

Karel Tilga 8681 (10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73 (8681)

Janek Õiglane 8572 (10,89 (885) - 7.25 (1759) - 14.58 (2523) - 1.99 (3317) - 48,02 (4225) - 14,45 (5142) - 43.39 (5876) - 5.30 (6880) - 71.89 (7798) - 4.25,59 (8572)

***

Damian Warner 9018 (10,12 (1066) - 8.24 (2189) - 14.80 (2966) - 2.02 (3788) - 47,48 (4722) - 13,46 (5767) - 48.67 (6610) - 4.90 (7490) - 63.44 (8280) - 4.31,08 (9018)

Leo Neugebauer 8961 (10,64 (942) - 7.86 (1967) - 17.46 (2909) - 2.07 (3777) - 48,03 (4685) - 14,36 (5614) - 57.70 (6646) - 5.21 (7622) - 56.64 (8309) - 4.44,61 (8961)

Piere LePage 8909 (10,45 (987) - 7.59 (1944) - 15.81 (2784) - 2.08 (3662) - 47,21 (4610) - 13,77 (5614) - 50.98 (6505) - 5.20 (7477) - 60.90 (8228) - 4.39,88 (8909)

Sander Skotheim 8909 (10,70 (929) - 8.06 (2005) - 13.98 (2732) - 2.15 (3676) - 47,47 (4611) - 14,12 (5570) - 49.18 (6423) - 5.10 (7364) - 61.46 (8124) - 4.23,88 (8909)

Kyle Garland 8869 (10,44 (989) - 7.89 (2022) - 16.95 (2932) - 2.14 (3866) - 49,29 (4714) - 13,78 (5717) - 50.93 (6607) - 4.80 (7456) - 65.52 (8277) - 4.54,50 (8869)

Lindon Victor 8756 (10,60 (952) - 7.55 (1899) - 15.94 (2747) - 2.02 (3569) - 48,05 (4476) - 14,47 (5391) - 54.97 (6365) - 4.80 (7214) - 68.05 (8074) - 4.39,67 (8756)

Ayden Owens-Delerme 8732 (10,31 (1020) - 7.77 (2022) - 16.26 (2889) - 1.98 (3674) - 47,23 (4621) - 13,73 (5631) - 46.00 (6418) - 5.10 (7359) - 59.28 (8086) - 4.45,59 (8732)

Niklas Kaul 8691 (11,27 (801) - 7.19 (1660) - 15.10 (2456) - 2.02 (3278) - 48,48 (4164) - 14,64 (5058) - 49.20 (5912) - 5.00 (6822) - 79.05 (7850) - 4.15,70 (8691)

***

Ajakava:

Laupäev, 20. september

01.20-06.30 ETV ja sport.err.ee

13.00-16.30 ETV ja sport.err.ee

01.30 N 20 m käimine (Mirotvortseva)

03.00 M kettaheite kvalifikatsiooni A-grupp

03.28 M 10-võistlus: 100 m jooks (Erm, Õiglane, Tilga)

03.55 M 20 km käimine

04.00 N kuulitõuke kvalifikatsioon

04.15 M 10-võistlus: kaugushüpe (Erm, Õiglane, Tilga)

04.35 M kettaheite kvalifikatsiooni B-grupp

05.35 N 7-võistlus: kaugushüpe (Enok)

05.45 M 10-võistlus: kuulitõuge (Erm, Õiglane, Tilga)

13.00 N 7-võistlus: odavise (Enok)

13.05 M 10-võistlus: kõrgushüpe (Erm, Õiglane, Tilga)

13.35 M 4x400 m teatejooksu 1. ring

13.54 N kuulitõuke finaal

14.00 N 4x400 m teatejooksu 1. ring

14.25 M 4x100 m teatejooksu 1. ring

14.45 N 4x100 m teatejooksu 1. ring

15.05 N odaviske finaal

15.11 N 7-võistlus: 800 m jooks (Enok)

15.29 N 5000 m jooksu finaal

15.55 M 10-võistlus: 400 m jooks (Erm, Õiglane, Tilga)

16.22 M 800 m jooksu finaal