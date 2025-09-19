VAATA OTSE & BLOGI | Eesti kümnevõistlejad alustasid korraliku jooksuga

Kergejõustiku maailmameistrivõistluste kahel viimasel võistluspäeval on Eesti publikule küllaga põnevat vaatamist, sest areenile tulevad kümnevõistlejad Johannes Erm, Karel Tilga ja Janek Õiglane. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekannet kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

100 meetri jooks:

Kõik eestlased olid Tokyo MM-il esimeses jooksus ning Erm teenis seal 10,78-ga ka esikoha. Tilga oli 11,02-ga kolmas ja Õiglane 11,16-ga viies. Kindel alavõit läks ainsana üle 1000 punkti kogunud Ayden Owens-Delerme'ile (10,31), kes edestas Kyle Garlandit (10,51) ja Lindon Victorit (10,60).

Avaalal jooksid vaid Owens ja Victor sama aja mis oma rekordvõistluselgi, teised mehed said rekordigraafikuga võrreldes rohkem või vähem miinuspunkte. Tilgal tuli neid 41, Ermil 42 ja Õiglasel 60; näiteks Garlandil 16, aga Skotheimil 48.

Enne võistlust:

Eesti kümnevõistlejatel on laupäeval ja pühapäeval aga 21 konkurenti. Maailma edetabelijuhina alustab võistlust Sander Skotheim, kes kogus suve alguses Götzises 8909 punkti; tänavu on kõrgetasemelise tulemuse teinud ka Kyle Garland, kelle isiklik rekord on alates augusti esimesest päevast 8869 punkti. Üle 8400 punkti on sel hooajal kogunud üheksa meest, kes kõik on ka Tokyos kohal, teiste seas Karel Tilga.

Tilga saavutas tänavu Götzises 8405 punkti, ent usub, et võib Tokyos sihtida vähemalt paarsada punkti paremat tulemust. Aprillis põlvelõikusel käinud Erm Götzises ei võistelnud, Talence'is kogus ta 8236 punkti. Suve alguses isaks saanud Janek Õiglane sel hooajal veel kümnevõistlust teinud ei ole.

ERR-i spordiportaal vahendab kümnevõistluse käiku mõlemal päeval ka otseblogis.

Eesti kümnevõistlejate ja eeldatavalt tugevamate konkurentide rekordigraafik:

Johannes Erm 8764 (10,60 (kokku 952 punkti) - 7.91 (1990) - 14.99 (2779) - 1.99 (3573) - 46,81 (4541) - 14,30 (5477) - 44.56 (6235) - 5.20 (7207) - 62.71 (7986) - 4.24,95 (8764)

Karel Tilga 8681 (10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73 (8681)

Janek Õiglane 8572 (10,89 (885) - 7.25 (1759) - 14.58 (2523) - 1.99 (3317) - 48,02 (4225) - 14,45 (5142) - 43.39 (5876) - 5.30 (6880) - 71.89 (7798) - 4.25,59 (8572)

***

Damian Warner 9018 (10,12 (1066) - 8.24 (2189) - 14.80 (2966) - 2.02 (3788) - 47,48 (4722) - 13,46 (5767) - 48.67 (6610) - 4.90 (7490) - 63.44 (8280) - 4.31,08 (9018)

Leo Neugebauer 8961 (10,64 (942) - 7.86 (1967) - 17.46 (2909) - 2.07 (3777) - 48,03 (4685) - 14,36 (5614) - 57.70 (6646) - 5.21 (7622) - 56.64 (8309) - 4.44,61 (8961)

Piere LePage 8909 (10,45 (987) - 7.59 (1944) - 15.81 (2784) - 2.08 (3662) - 47,21 (4610) - 13,77 (5614) - 50.98 (6505) - 5.20 (7477) - 60.90 (8228) - 4.39,88 (8909)

Sander Skotheim 8909 (10,70 (929) - 8.06 (2005) - 13.98 (2732) - 2.15 (3676) - 47,47 (4611) - 14,12 (5570) - 49.18 (6423) - 5.10 (7364) - 61.46 (8124) - 4.23,88 (8909)

Kyle Garland 8869 (10,44 (989) - 7.89 (2022) - 16.95 (2932) - 2.14 (3866) - 49,29 (4714) - 13,78 (5717) - 50.93 (6607) - 4.80 (7456) - 65.52 (8277) - 4.54,50 (8869)

Lindon Victor 8756 (10,60 (952) - 7.55 (1899) - 15.94 (2747) - 2.02 (3569) - 48,05 (4476) - 14,47 (5391) - 54.97 (6365) - 4.80 (7214) - 68.05 (8074) - 4.39,67 (8756)

Ayden Owens-Delerme 8732 (10,31 (1020) - 7.77 (2022) - 16.26 (2889) - 1.98 (3674) - 47,23 (4621) - 13,73 (5631) - 46.00 (6418) - 5.10 (7359) - 59.28 (8086) - 4.45,59 (8732)

Niklas Kaul 8691 (11,27 (801) - 7.19 (1660) - 15.10 (2456) - 2.02 (3278) - 48,48 (4164) - 14,64 (5058) - 49.20 (5912) - 5.00 (6822) - 79.05 (7850) - 4.15,70 (8691)

***

Ajakava:

Laupäev, 20. september

01.20-06.30 ETV ja sport.err.ee

13.00-16.30 ETV ja sport.err.ee

01.30 N 20 m käimine (Mirotvortseva)

03.00 M kettaheite kvalifikatsiooni A-grupp

03.28 M 10-võistlus: 100 m jooks (Erm, Õiglane, Tilga)

03.55 M 20 km käimine

04.00 N kuulitõuke kvalifikatsioon

04.15 M 10-võistlus: kaugushüpe (Erm, Õiglane, Tilga)

04.35 M kettaheite kvalifikatsiooni B-grupp

05.35 N 7-võistlus: kaugushüpe (Enok)

05.45 M 10-võistlus: kuulitõuge (Erm, Õiglane, Tilga)

13.00 N 7-võistlus: odavise (Enok)

13.05 M 10-võistlus: kõrgushüpe (Erm, Õiglane, Tilga)

13.35 M 4x400 m teatejooksu 1. ring

13.54 N kuulitõuke finaal

14.00 N 4x400 m teatejooksu 1. ring

14.25 M 4x100 m teatejooksu 1. ring

14.45 N 4x100 m teatejooksu 1. ring

15.05 N odaviske finaal

15.11 N 7-võistlus: 800 m jooks (Enok)

15.29 N 5000 m jooksu finaal

15.55 M 10-võistlus: 400 m jooks (Erm, Õiglane, Tilga)

16.22 M 800 m jooksu finaal