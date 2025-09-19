TÄNA OTSE | Ermil on kahe viimase alaga võimalik võidelda medali nimel

Kümnevõistleja Johannes Erm ületas Tokyo MM-il teivashüppes kõrguse 5.10, jätkab kaheksa ala järel viiendal kohal ning jätkuvalt medalikonkurentsis. Avapäeval suurepärases hoos olnud Sander Skotheim sai tõkkejooksus nulli, Karel Tilga jäi tulemuseta ka teivashüppes. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kümnevõistluse odaviskest algab kell 11.35, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

Mitmetel kümnevõistluse tippudel oli avapäeval Tokyos raske,näiteks jätsid avapäeval erinevatel põhjustel võistluse pooleli tiitlikaitsja Pierce LePage, šveitslane Simon Ehammer, sakslane Till Steinforth ja hollandlane Sven Roosen. Damian Warner starti ei tulnudki, paraku liitus kuulitõuke järel katkestajate nimekirjaga ka Janek Õiglane ning Karel Tilga sai kõrgushüppes nulli.

Aprillis põlvelõikusel käinud Johannes Erm tegi korraliku avapäeva, kui jooksis 100 meetrit 10,78-ga, hüppas kaugust 7.63, tõukas kuuli 15.18, ületas kõrgushüppes 1.96 ning läbis staadioniringi 47,51-ga. See annab talle 4378 ning kokkuvõttes viienda koha, valitsev Euroopa meister liigub 8600 punkti graafikus.

Peamistest medalisoosikutest tegi kõige kahvatuma avapäeva Leo Neugebauer, kes liigub siiski viie ala järel pronksikursil, ent Tokyosse ilmselt kullasoosikuna tulnud Kyle Garland õigustas avapäeval staatust: tema tulemused 10,51 - 7.92 - 17.02 - 2.11 - 48,73 tõid talle avapäeval 4707 punkti ja ameeriklane liigub 8860 punkti suunas, samuti väga hea avapäeva teinud Sander Skotheim on virtuaalselt 8840 punkti graafikus.

Avapäeva järel on liidriks seega Garland, kes on viie alaga kogunud 4707 punkti ning liigub oma rekordigraafikuga võrreldes eeldatavalt 8860 punkti graafikus. Teine on Sander Skotheim 4543 punktiga (8840), neile järgnevad Ayden Owens-Delerme 4487 (8600), Leo Neugebauer 4455 (8730) ja Johannes Erm 4378 (8600) punktiga. Niklas Kaul on teeninud 4167 punkti ja liigub seitsmendana 8700 punkti suunas.

100 meetri jooks:

Kõik eestlased olid Tokyo MM-il esimeses jooksus ning Erm teenis seal 10,78-ga ka esikoha. Tilga oli 11,02-ga kolmas ja Õiglane 11,16-ga viies. Kindel alavõit läks ainsana üle 1000 punkti kogunud Ayden Owens-Delerme'ile (10,31), kes edestas Kyle Garlandit (10,51) ja Lindon Victorit (10,60).

Avaalal jooksid vaid Owens ja Victor sama aja mis oma rekordvõistluselgi, teised mehed said rekordigraafikuga võrreldes rohkem või vähem miinuspunkte. Tilgal tuli neid 41, Ermil 42 ja Õiglasel 60; näiteks Garlandil 16, aga Skotheimil 48.

Kaugushüpe:

Erm tegi teises voorus väga pika hüppe, aga see mõõtmisele ei läinud. Eesti kergejõustikuliit esitas seepeale ka protesti, sest Erm ise tundis, et ei astunud üle, ent seda ei rahuldatud ja kirja läks avakatse 7.63. Tilgale läks kirja 7.31, aga tugevalt longanud Õiglasele vaid 6.61.

Medalisoosikud olid hädas hoojooksu klappima saamisega. Garland astus esimesed kaks katset üle, aga sai siis viimases voorus ikkagi kirja 7.92, Skotheim hüppas tugeva 7.97, Neugebauer keskpärase 7.62 ning Owens tagasihoidliku 7.32.

Kahe ala järel kaotab Tilga oma rekordigraafikule 108, Erm 113 ja Õiglane 211 punktiga. Enam kui 8800 punkti graafikus liiguvad jätkuvalt Garland (-9), Skotheim (-71) ning Neugebauer (-96). Garlandil on liidrina punkte 2013, Ehammeril 1991, Skotheimil 1934, Owensil 1911, Ermil 1877, Neugebaueril 1871, Tilgal 1744 ja Õiglasel 1548.

Kuulitõuge:

Kogu hommiku tugevalt longanud Janek Õiglane tegi kaks katset, loobus kolmandast ning seejärel ka edasisest võistlusest. Nii Erm kui Tilga tegid hea kuulitõuke: tõusvas joones liikunud Erm sai kirja 15.18 ehk 19 sentimeetrit enam kui isiklikku rekordit püstitades; Tilga tulemuseks mõõdeti 15.78 ehk temagi teenis mõned plusspunktid.

Eestlasest kaugemale tõukasid vaid isikliku rekordi püstitanud Garland (17.02) ja Neugebauer (16.70), aga väga hea kolmas ala oli ka Skotheimil (14.50), kes tõukas rekordvõistlusega võrreldes üle poole meetri enam.

Kolme ala järel on Garland kogunud 2927 (rekordigraafikuga võrreldes -5), Neugebauer 2745 (-164), Ehammer 2736 (-76), Owens 2735 (-154), Skotheim 2693 (-39), Erm 2678 (-101), Roosen 2585 (-131) ja Tilga 2582 (-106) punkti. Nii Garland kui Skotheim liiguvad virtuaalselt 8850 punkti graafikus, Neugebauer 8800, Erm 8650 ja Tilga 8575 punkti graafikus.

Kõrgushüpe:

A-grupis võistelnud Erm sai esimesel katsel üle nii algkõrgusest 1.87 kui 1.93-st ja 1.96-st, ent 1.99-l ei jäänud latt heade hüpete järel püsima. Paraku langes konkurentsist Tilga, kes ei saanud B-grupis oma algkõrgusest 1.90 üle.

Kullasoosikud ei vääratanud, Garland ületas seitse kõrgust esimese katsega ning sai lõpuks kirja 2.11, Skotheim alistas ka kõrguse 2.14. Kaul kordas 2.05-ga isiklikku rekordit, Neugebauer andis 1.99-ga oma graafikuga võrreldes punkte ära.

Nelja ala järel juhib jätkuvalt Garland 3833 punktiga (liigub 8840 punkti graafikus, talle järgnevad Skotheim 3627 (8860), Neugebauer 3559 (8720), Owens 3502 (8560) ja Erm 3445 (8640). Kaulil on 3264 ja virtuaalselt liigub sakslane 8680 punkti graafikus.

400 meetri jooks:

Erm tegi korraliku jooksu ja lõpetas ajaga 47,51, kõrgushüppes nulli saanud Tilga võitis esimese jooksu ajaga 48,64.

Konkurentide ja oma rekordigraafikuga võrreldes teenisid päeva viimasel alal plusspunkte Niklas Kaul (48,13) ja Kyle Garland (48,73), Skotheim (47,86) ning Neugebauer (48,27) andsid veidi ära, aga mitte ka ülemäära palju.

Avapäeva järel on liidriks Kyle Garland, kes on viie alaga kogunud 4707 punkti ning liigub oma rekordigraafikuga võrreldes eeldatavalt 8860 punkti graafikus. Teine on Sander Skotheim 4543 punktiga (8840), neile järgnevad Ayden Owens-Delerme 4487 (8600), Leo Neugebauer 4455 (8730) ja Johannes Erm 4378 (8600) punktiga. Niklas Kaul on teeninud 4167 punkti ja liigub seitsmendana 8700 punkti suunas.

110 meetri tõkkejooks:

Kui kullasoosikud Garland ja Skotheim läbisid avapäeva veatult, algas teine võistluspäev suurüllatusega. Skotheim koperdas kolm tõket enne päeva avaala finišit, lükkas tõkke käega maha ning diskvalifitseeriti ehk ei saanudki tõkkejooksust tulemust kirja.

Punkte andsid ära ka Garland (14,30) ja Neugebauer (14,80, oma rekordigraafikuga võrreldes teenis lisa Kaul (14,45) ning Erm tegi samuti korraliku jooksu (14,52). Tilga on otsustanud võistlust jätkata ja sai kirja aja 14,99.

Skotheimi null tähendab, et kulla poole liikuva Garlandi selja taga läheb medaliheitlus põnevaks. Ameeriklane on kogunud 5643 punkti ja püsib jätkuvalt 8800 punkti graafikus, talle järgnevad Owens-Delerme 5506 (8600), Neugebauer 5329 (8670) ja Erm 5286 (8570) punktiga. Kaul on 5084 punktiga seitsmes, tema liigub 8710 punkti graafikus.

Kettaheide:

Mullu Roomas isiklikku rekordit püstitades 44.56 heitnud Erm teenis pühapäeval olulisi lisapunkte, kui sai avavoorus kirja 45.21. Tilgale jäi paremuselt kolmanda mehena 50.61.

Neugebauer püstitas 56.15-ga kümnevõistlejate kettaheite MM-rekordi, oma tegid ära ka Kaul (47.29) ja Owens (46.12), kuid Garland heitis kaks korda võrku ja pidi piirduma 48.06-ga.

Garlandil on seitsme ala järel koos 6473 punkti ja ameeriklane liigub 8730 punkti graafikus, järgnevad Neugebauer 6328 (8640), Owens 6296 (8610), Erm 6057 (8580) ja seitsmendal kohal Kaul 5898 (8670) punktiga.

Teivashüpe:

Erm alustas võistlust hästi ja ületas oma esimesed katsed suurema vaevata, tegi ka kõrgusel 5.20 kolm head hüpet, ent pidi seekord siiski leppima 5.10-ga. Paraku sai Tilga ka sel alal nulli, kui ei suutnud oma algkõrgust ületada.

Neugebauer tegi samuti korraliku teivashüppe ja ületas sarnaselt Ermile 5.10, aga suurepärase võistluse tegi Ayden Owens, kes kordas 5.10-ga isiklikku rekordit ning astus väga suure sammu karjääri esimese tiitlivõistluste medali poole. Garland alistas enda jaoks korraliku 4.80, aga medaliheitluses jäi raskesse seisu Kaul, kes piirdus 4.70-ga.

Kaks ala enne lõppu juhib Garland 7322 punktiga ja liigub 8730 punkti graafikus, Neugebaueril on 7269 (8600), Owensil 7237 (8610), Ermil 6998 (8550) ja Kaulil 6717 (8580) punkti.



Enne võistlust:

Eesti kümnevõistlejatel on laupäeval ja pühapäeval aga 21 konkurenti. Maailma edetabelijuhina alustab võistlust Sander Skotheim, kes kogus suve alguses Götzises 8909 punkti; tänavu on kõrgetasemelise tulemuse teinud ka Kyle Garland, kelle isiklik rekord on alates augusti esimesest päevast 8869 punkti. Üle 8400 punkti on sel hooajal kogunud üheksa meest, kes kõik on ka Tokyos kohal, teiste seas Karel Tilga.

Tilga saavutas tänavu Götzises 8405 punkti, ent usub, et võib Tokyos sihtida vähemalt paarsada punkti paremat tulemust. Aprillis põlvelõikusel käinud Erm Götzises ei võistelnud, Talence'is kogus ta 8236 punkti. Suve alguses isaks saanud Janek Õiglane sel hooajal veel kümnevõistlust teinud ei ole.

Eesti kümnevõistlejate ja eeldatavalt tugevamate konkurentide rekordigraafik:

Johannes Erm 8764 (10,60 (kokku 952 punkti) - 7.91 (1990) - 14.99 (2779) - 1.99 (3573) - 46,81 (4541) - 14,30 (5477) - 44.56 (6235) - 5.20 (7207) - 62.71 (7986) - 4.24,95 (8764)

Karel Tilga 8681 (10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73 (8681)

Janek Õiglane 8572 (10,89 (885) - 7.25 (1759) - 14.58 (2523) - 1.99 (3317) - 48,02 (4225) - 14,45 (5142) - 43.39 (5876) - 5.30 (6880) - 71.89 (7798) - 4.25,59 (8572)

***

Damian Warner 9018 (10,12 (1066) - 8.24 (2189) - 14.80 (2966) - 2.02 (3788) - 47,48 (4722) - 13,46 (5767) - 48.67 (6610) - 4.90 (7490) - 63.44 (8280) - 4.31,08 (9018)

Leo Neugebauer 8961 (10,64 (942) - 7.86 (1967) - 17.46 (2909) - 2.07 (3777) - 48,03 (4685) - 14,36 (5614) - 57.70 (6646) - 5.21 (7622) - 56.64 (8309) - 4.44,61 (8961)

Piere LePage 8909 (10,45 (987) - 7.59 (1944) - 15.81 (2784) - 2.08 (3662) - 47,21 (4610) - 13,77 (5614) - 50.98 (6505) - 5.20 (7477) - 60.90 (8228) - 4.39,88 (8909)

Sander Skotheim 8909 (10,70 (929) - 8.06 (2005) - 13.98 (2732) - 2.15 (3676) - 47,47 (4611) - 14,12 (5570) - 49.18 (6423) - 5.10 (7364) - 61.46 (8124) - 4.23,88 (8909)

Kyle Garland 8869 (10,44 (989) - 7.89 (2022) - 16.95 (2932) - 2.14 (3866) - 49,29 (4714) - 13,78 (5717) - 50.93 (6607) - 4.80 (7456) - 65.52 (8277) - 4.54,50 (8869)

Lindon Victor 8756 (10,60 (952) - 7.55 (1899) - 15.94 (2747) - 2.02 (3569) - 48,05 (4476) - 14,47 (5391) - 54.97 (6365) - 4.80 (7214) - 68.05 (8074) - 4.39,67 (8756)

Ayden Owens-Delerme 8732 (10,31 (1020) - 7.77 (2022) - 16.26 (2889) - 1.98 (3674) - 47,23 (4621) - 13,73 (5631) - 46.00 (6418) - 5.10 (7359) - 59.28 (8086) - 4.45,59 (8732)

Niklas Kaul 8691 (11,27 (801) - 7.19 (1660) - 15.10 (2456) - 2.02 (3278) - 48,48 (4164) - 14,64 (5058) - 49.20 (5912) - 5.00 (6822) - 79.05 (7850) - 4.15,70 (8691)

***

