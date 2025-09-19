X!

ÖÖSEL OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad

Kergejõustiku MM
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistluste kahel viimasel võistluspäeval on Eesti publikule küllaga põnevat vaatamist, sest areenile tulevad kümnevõistlejad Johannes Erm, Karel Tilga ja Janek Õiglane. Laupäevane võistluspäev algab naiste 20 km käimisega, kus tiitlivõistluste debüüdi teeb Jekaterina Mirotvortseva. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 1.20, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

22-aastane Mirotvortseva on teinud vägeva hooaja, uuendades Eesti rekordeid viiel distantsil. Sellega kaasnes ka tema karjääri esimene kutse MM-ile. "See on väga oluline, ma olen väga õnnelik ja uhke enda üle, et saan sellisel kõrgetasemelisel võistlusel võistelda," rääkis ta tiitlivõistluste debüüdi eel ERR-ile.

"Tegelikult oli päris raske nii vaimselt kui füüsiliselt," lisas Mirotvortseva. "See teadmatus, kas ma saan MM-ile või ei saa, tegi vahetu ettevalmistuse päris keeruliseks. Aga hoidsin ennast ja tegin tublisti trenni."

Mirotvortseval on Tokyos 48 konkurenti, teiste seas maailmarekordinaine Yang Jiayu. Medalisoosikuteks on ka teised hiinlannad, Jaapani käimistipp Nanako Fujii ning hispaanlanna Maria Perez.

Eesti kümnevõistlejatel on laupäeval ja pühapäeval aga 21 konkurenti. Maailma edetabelijuhina alustab võistlust Sander Skotheim, kes kogus suve alguses Götzises 8909 punkti; tänavu on kõrgetasemelise tulemuse teinud ka Kyle Garland, kelle isiklik rekord on alates augusti esimesest päevast 8869 punkti. Üle 8400 punkti on sel hooajal kogunud üheksa meest, kes kõik on ka Tokyos kohal, teiste seas Karel Tilga.

Tilga saavutas tänavu Götzises 8405 punkti, ent usub, et võib Tokyos sihtida vähemalt paarsada punkti paremat tulemust. Aprillis põlvelõikusel käinud Erm Götzises ei võistelnud, Talence'is kogus ta 8236 punkti. Suve alguses isaks saanud Janek Õiglane sel hooajal veel kümnevõistlust teinud ei ole.

ERR-i spordiportaal vahendab kümnevõistluse käiku mõlemal päeval ka otseblogis.

Eesti kümnevõistlejate ja eeldatavalt tugevamate konkurentide rekordigraafik:

Johannes Erm 8764 (10,60 (kokku 952 punkti) - 7.91 (1990) - 14.99 (2779) - 1.99 (3573) - 46,81 (4541) - 14,30 (5477) - 44.56 (6235) - 5.20 (7207) - 62.71 (7986) - 4.24,95 (8764)

Karel Tilga 8681 (10,84 (897) - 7.58 (1852) - 15.75 (2688) - 2.05 (3538) - 48,58 (4419) - 14,68 (5308) - 50.57 (6190) - 4.80 (7039) - 66.42 (7874) - 4.20,73 (8681)

Janek Õiglane 8572 (10,89 (885) - 7.25 (1759) - 14.58 (2523) - 1.99 (3317) - 48,02 (4225) - 14,45 (5142) - 43.39 (5876) - 5.30 (6880) - 71.89 (7798) - 4.25,59 (8572)

***

Damian Warner 9018 (10,12 (1066) - 8.24 (2189) - 14.80 (2966) - 2.02 (3788) - 47,48 (4722) - 13,46 (5767) - 48.67 (6610) - 4.90 (7490) - 63.44 (8280) - 4.31,08 (9018)

Leo Neugebauer 8961 (10,64 (942) - 7.86 (1967) - 17.46 (2909) - 2.07 (3777) - 48,03 (4685) - 14,36 (5614) - 57.70 (6646) - 5.21 (7622) - 56.64 (8309) - 4.44,61 (8961)

Piere LePage 8909 (10,45 (987) - 7.59 (1944) - 15.81 (2784) - 2.08 (3662) - 47,21 (4610) - 13,77 (5614) - 50.98 (6505) - 5.20 (7477) - 60.90 (8228) - 4.39,88 (8909)

Sander Skotheim 8909 (10,70 (929) - 8.06 (2005) - 13.98 (2732) - 2.15 (3676) - 47,47 (4611) - 14,12 (5570) - 49.18 (6423) - 5.10 (7364) - 61.46 (8124) - 4.23,88 (8909)

Kyle Garland 8869 (10,44 (989) - 7.89 (2022) - 16.95 (2932) - 2.14 (3866) - 49,29 (4714) - 13,78 (5717) - 50.93 (6607) - 4.80 (7456) - 65.52 (8277) - 4.54,50 (8869)

Lindon Victor 8756 (10,60 (952) - 7.55 (1899) - 15.94 (2747) - 2.02 (3569) - 48,05 (4476) - 14,47 (5391) - 54.97 (6365) - 4.80 (7214) - 68.05 (8074) - 4.39,67 (8756)

Ayden Owens-Delerme 8732 (10,31 (1020) - 7.77 (2022) - 16.26 (2889) - 1.98 (3674) - 47,23 (4621) - 13,73 (5631) - 46.00 (6418) - 5.10 (7359) - 59.28 (8086) - 4.45,59 (8732)

Niklas Kaul 8691 (11,27 (801) - 7.19 (1660) - 15.10 (2456) - 2.02 (3278) - 48,48 (4164) - 14,64 (5058) - 49.20 (5912) - 5.00 (6822) - 79.05 (7850) - 4.15,70 (8691)

***

Ajakava:

Laupäev, 20. september

01.20-06.30 ETV ja sport.err.ee
13.00-16.30 ETV ja sport.err.ee

01.30 N 20 m käimine (Mirotvortseva)
03.00 M kettaheite kvalifikatsiooni A-grupp
03.28 M 10-võistlus: 100 m jooks (Erm, Õiglane, Tilga)
03.55 M 20 km käimine
04.00 N kuulitõuke kvalifikatsioon
04.15 M 10-võistlus: kaugushüpe (Erm, Õiglane, Tilga)
04.35 M kettaheite kvalifikatsiooni B-grupp
05.35 N 7-võistlus: kaugushüpe (Enok)
05.45 M 10-võistlus: kuulitõuge (Erm, Õiglane, Tilga)

13.00 N 7-võistlus: odavise (Enok)
13.05 M 10-võistlus: kõrgushüpe (Erm, Õiglane, Tilga)
13.35 M 4x400 m teatejooksu 1. ring
13.54 N kuulitõuke finaal
14.00 N 4x400 m teatejooksu 1. ring
14.25 M 4x100 m teatejooksu 1. ring
14.45 N 4x100 m teatejooksu 1. ring
15.05 N odaviske finaal
15.11 N 7-võistlus: 800 m jooks (Enok)
15.29 N 5000 m jooksu finaal
15.55 M 10-võistlus: 400 m jooks (Erm, Õiglane, Tilga)
16.22 M 800 m jooksu finaal

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

16:43

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

16:07

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

15:52

ÖÖSEL OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad

15:19

Õiglane: loodetavasti on mul isajõud keres

15:05

Tilga: ajakava on tehtud meie jaoks võimalikult ebameeldivaks

14:53

Erm: rekordiga võib olla pettunud ja halva tulemusega võib rahul olla

09:08

Mirotvortseva MM-debüüdi eel: tahan maksimaalselt pingutada

18.09

MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

18.09

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

18.09

Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

18.09

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

18.09

Pihela: oleks tore finaalis üle kahe aasta rekordit parandada

18.09

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

17.09

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali

mm-i loetumad

16:43

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

16:07

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

18.09

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

18.09

MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

18.09

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

18.09

Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

18.09

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

18.09

Pihela: oleks tore finaalis üle kahe aasta rekordit parandada

sport.err.ee viimased uudised

14:25

Karelson pidi MM-il Pariisi olümpiapronksi paremust tunnistama Uuendatud

13:57

Kubassova ja Ferencvaros kukkusid uhiuude eurosarja

12:08

Uuring: pealöök kahjustab hobijalgpalluri aju ka peapõrutuseta

11:57

Welco nõukogu esimees treenerite palgatõusust: nad rõõmust lakke ei hüpanud

11:14

Reinbok: otsisime sitkeid ja võitluslikke mängijaid

10:41

EM-medalit jahtiv Zirk plaanib oktoobri lõpus võistlustulle naasta

10:03

Klavan osaleb Liverpooli ja Chelsea legendide mängus

09:38

Kiire värav kindlustas Transile UEFA noorteliiga avamängu võidu

08:29

Drell käis Badalona eest esimest korda platsil

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

18.09

ETV spordisaade, 18. september

18.09

Kotsari koduklubi kaotas ka Kalev/Cramole

18.09

Eesti jalgpallikoondis kukkus FIFA edetabelis, esikoha hõivas Hispaania

18.09

Tiitlikaitsja Itaalia pääses sõelmängudele, olümpiavõitja langes konkurentsist

18.09

Rahvusvahelise autoliidu presidendiks pürgib 28-aastane šveitslanna

18.09

Team Estonia saab riigilt kaks miljonit eurot lisaraha

18.09

Ametlik: Jose Mourinho naasis kodumaale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo