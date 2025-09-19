Kubassova ja Ferencvaros kukkusid uhiuude eurosarja

Ungari meister Ferencvaros alustas Meistrite liiga teisest eelringist, kus mängiti end miniturniiri võitjaks. Kolmandas eelringis astus aga vastu norrakate Valerenga, kes võitis kodus 3:0 ning nüüd võõrsil 2:1. Vlada Kubassova jälgis mängu, mille väravad olid 22. minutiks löödud, pingilt, vahendab Soccernet.ee.

Ferencvarose euroteekond pole sellega aga lõppenud, sest ees ootab tänavu startinud uus sari - naiste Euroopa karikas. Kubassova tiim liitub sarjaga teisest ringist, kust võtab kokku osa 32 naiskonda. Seejärel mängitakse kohe sõelmänge võitja selgumiseni. Ferencvarose vastane selgub 19. septembril ehk reedel toimuval loosil.

Suvel pikka vigastuspausi pidanud Kubassova tegi Meistrite liigas vahetusest sekkujana kaks mängu ja lõi ühe värava.