Karelson kohtub MM-i kaheksandikfinaalis Pariisi olümpiapronksiga

Maadlus
Richard Karelson
Richard Karelson Autor/allikas: United World Wrestling
Kreeka-Rooma maadleja Richard Karelson alustas Zagrebis toimuvat maadluse MM-i edukalt, kui alistas esimeses ringis Lõuna-Korea esindaja.

Kuni 97-kiloste seas võistlev Karelson teenis avaringis Lõuna-Korea maadleja Minho Lee üle 7:0 võidu ning kohtub kaheksandikfinaalis Pariisi olümpial pronksi pälvinud kuubalase Gabriel Rosilloga.

Eesti vägilane rääkis maailmameistrivõistluste eel ERR-ile, et ei pannud endale MM-debüüdil pinget peale. "See on mul ikkagi esimene kord. See aasta on minu viimane aasta U-23 - see on minu jaoks kõige tähtsam. Aga oleks ka väga hea, kui saaks siit MM-ilt head emotsioonid ja sellega edasi liikuda," ütles ta.

Kuni 23-aastaste vanuseklassis on tal tänavu üks õnnestumine olemas - eaklassi Euroopa meistrivõistlustelt tuli hõbemedal. Täiskasvanute EM nii hästi ei läinud, kuid MM-iks on korralik ettevalmistus all.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

