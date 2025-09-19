X!

Enok sai MM-il kõrgushüppes nulli, Hall kerkis liidriks

Kergejõustiku MM
Pippi Lotta Enok
Pippi Lotta Enok Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku MM

Eesti mitmevõistleja Pippi Lotta Enoki esitus Tokyos toimuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel sai koleda alguse, kui eestlanna jäi teisel alal ehk kõrgushüppes nulli peale.

Enok alustas 100 meetri tõkkejooksus ajaga 13,86, mis jäi tema isiklikule rekordile alla 0,21 sekundiga. Võistlus sai aga katastroofilise jätku, kui eestlanna ajas kõrgushüppes 1.65 kolmel katsel maha ning sai tulemuseks nulli.

Esmakordselt maailmameistrivõistlustele pääsenud Enok otsustas sellegipoolest seitsmevõistlust jätkata.

Tõkkejooksu järel läks võistlust juhtima ainsana 13 sekundi piiri alistanud Taliyah Brooks, kes teenis 12,93 eest 1135 punkti, aga kõrgushüppe järel kerkis liidriks tänavu Götzises võidutsenud ameeriklanna Anna Hall 2210 punktiga.

Hall ja kolmekordne olümpiavõitja Nafissatou Thiam olid ainsad naised, kes üritasid ületada kõrgust 1.92 ning kahe ala järel juhib Hall üldarvestuses Thiami (2127 p) ees 83 punktiga. Esikolmikusse mahuvad veel kahekordne maailmameister Katarina Johnson-Thompson ja iirlanna, mõlemad kogusid kahe alaga 2113 punkti.

Erki Noole juhendatav soomlanna Saga Vanninen jätkab kaheksandal kohal (2037 p).

Seitsmevõistluse ajakava:

Reede, 19. september
11.33 N 7-võistlus: 100 m tõkkejooks
12.20 N 7-võistlus: kõrgushüpe
14.30 N 7-võistlus: kuulitõuge
15.38 N 7-võistlus: 200 m jooks

Laupäev, 20. september
05.35 N 7-võistlus: kaugushüpe
13.00 N 7-võistlus: odavise
15.11 N 7-võistlus: 800 m jooks

Toimetaja: Kristjan Kallaste

