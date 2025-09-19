TÄNA OTSE | Enok alustab Tokyo MM-il seitsmevõistlust

Tänavu nii viie- (4593 p) kui ka seitsmevõistluses (6285 p) Eesti rekordnumbreid parandanud Enok on enda sõnul MM-iks heas seisus. "Ma olen tegelikult välihooajal väga vähe võistelnud. Ise ei tunne, et hooaeg oleks pikk olnud, pigem on tunne tavapärane," ütles ta ERR-ile.

"Punktidega on see, et alati oleneb paljudest asjadest. Näiteks ilmast või tingimustest. Punktid tulevad, mis tulevad. Minu jaoks on kõige olulisem ja väärtuslikum see, et saan Eestit esindada ja anda endast maksimumi," lisas ta.

Eestlanne tuli suvel teist korda USA üliõpilasliiga (NCAA) meistriks, kui ta kogus Eugene'is 6285 punkti. Ta jooksis 100 meetrit tõkkeid 13,65-ga, hüppas kõrgust 1.81, tõukas kuuli 12.50, jooksis 200 meetrit 24,09-ga, hüppas kaugust 6.39, viskas oda 42.89 ja jooksis 800 meetrit 2.14,12-ga.

Seitsmevõistlus tõotab tulla väga kõrgetasemeline: stardinimekirjas on kolmekordne olümpiavõitja Nafissatou Thiam, Pariisi olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Katarina Johnson-Thompson, oma esimest MM-tiitlit jahtiv ameeriklanna Anna Hall ning Erki Noole juhendatav soomlanna Saga Vanninen, kes tulnud sel hooajal sisehallis nii Euroopa kui maailmameistriks.

Lisaks jagatakse medalikomplektid välja veel viiel alal, sealhulgas meeste kolmikhüppes, 400 meetri tõkkejooksudes ning 200 meetri jooksudes.

NB! ERR-i ülekanne Tokyost algab kell 11.30 ning kestab kuni 11.50-ni, misjärel tuleb lühike paus. Ülekanne jätkub kell 12.20.

Ajakava:

11.30-11.50 ETV ja sport.err.ee

12.20-16.30 ETV ja sport.err.ee

11.33 N 7-võistlus: 100 jooks (Enok)

12.20 N 7-võistlus: kõrgushüpe (Enok)

13.30 N odaviske kvalifikatsiooni A-grupp

14.00 M 5000 m jooksu 1. ring

14.30 N 7-võistlus: kuulitõuge (Enok)

14.43 N 800 m jooksu poolfinaal

14.50 M kolmikhüppe finaal

15.00 N odaviske kvalifikatsiooni B-grupp

15.15 M 400 m tõkkejooksu finaal

15.27 N 400 m tõkkejooksu finaal

15.38 N 7-võistlus: 200 m jooks (Enok)

16.06 M 200 m jooksu finaal

16.22 N 200 m jooksu finaal