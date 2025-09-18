De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

Jalgpalli Meistrite liiga avavooru viimasel mänguõhtul said võidu kirja Manchester City, Barcelona, Frankfurdi Eintracht, Lissaboni Sporting ja Club Brugge.

Kaks aastat tagasi Meistrite liiga võitnud Manchester City võõrustas koduväljakul Itaalia meistrit Napolit. Kodupubliku poolt võeti sooja aplausiga vastu suvel saapamaale siirdunud Kevin De Bruyne.

Belglase tagasitulek Manchesteri jäi aga üürikeseks, sest 21. minutil sai punase kaardi Napoli kapten Giovanni Di Lorenzo, mistõttu oli peatreener Antonio Conte sunnitud ründava suunitlusega De Bruyne välja vahetama äärekaitsja Mathias Olivera vastu.

Napoli pidas kümnekesi vastu 56. minutini, mil võõrustaja viis juhtima Erling Haaland. Üheksa minutit hiljem vormistas lõppseisu Jeremy Doku.

Hispaania meister Barcelona sai Marcus Rashfordi kahe värava toel võõrsil 2:1 jagu Newcastle Unitedist. Sporting ja Brugge lõid mõlemad neli väravat, alistades vastavalt FC Kairati (4:1) ja Monaco (4:1). Eintracht teenis kodumurul 5:1 võidu Türgi meistri Galatasaray üle.

Õhtu ainus viigitulemus sündis FC Kopenhaageni ja Leverkuseni Bayeri vahelises kohtumises, mis lõppes seisuga 2:2.

Alagrupiturniiri teise vooru kohtumised toimuvad 30. septembril ja 1. oktoobril.