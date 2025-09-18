Eesti jalgpallikoondis kukkus FIFA edetabelis, esikoha hõivas Hispaania

Eesti MM-valikgrupi kaaslasest on kõrgeimal edetabelikohal neljakordne maailmameister Itaalia, kes kerkis ühe koha võrra kümnendaks. Norra on 31. (+2), Iisrael 76. (-1) ja Moldova 156. (-2).

Baltikumis on Eesti jätkuvalt parima edetabelikohaga: Läti säilitas oma koha (137.) ning Leedu loovutas kaks kohta (145.).

Tabeli tippu tõusis valitsev Euroopa meister Hispaania (+1), kellele järgnevad Prantsusmaa (+1), valitsev maailmameister Argentina (-2), Inglismaa ja Portugal (+1). Esikümnesse kuuluvad veel Brasiilia (-1), Holland, Belgia, Horvaatia (+1) ja Itaalia.

Võrreldes juulikuise tabeliga tegi suurima hüppe Slovakkia, kes kerkis kümne koha võrra 42. positsioonile. Suurimaks kukkujaks oli Zimbabwe (-9; 125.).