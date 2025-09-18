X!

Viljandi HC alustab teekonda Balti liigas

Käsipall
Viljandi HC.
Viljandi HC. Autor/allikas: Joonas Kuuskla/Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Eelmisel hooajal käsipalli Balti liigas neljandale kohale tulnud Viljandi HC alustab sel nädalavahetusel uut hooaega, kui Leedus kohtutakse VHC Šviesa ja uue tulija Pasvalio Pieno žvaigždesiga.

Kohalikus meistriliigas on Viljandi HC pidanud kaks edukat kohtumist, kui kodusaalis alistati liigaga taasliitunud SK Tapa/Team Kaitsevägi ning võõrsil HC Viimsi/Alexela. Superkarikal tunnistati peale korralikku võitlust Põlva Serviti paremust. Hooaja eelselt Viljandi HC kontrollturniiridel ei osalenud.

Peatreener Marko Koksi sõnul on alles hooaja algus ning oluline on keskenduda oma tegemistele: "Leedus ei saa olema kerge. Iga punkti nimel võidelda, midagi lihtsalt ei tule. Šviesa on alati kõva ja ebamugav vastane olnud ja võrreldes eelmise hooajaga ei ole nende koosseis eriti muutunud. Pasvalio Pieno Zvaigždes tuli eelmisel hooajal Leedu Meistrivõistlustel teisele kohale, seega on ka tegemist tugeva vastasega," analüüsis peatreener vastasvõistkondi.

"Midagi kergelt ei tule, kuid läheme võitlema ja punkte tabelisse kirja saama," võttis nädalavahetuse eesmärgid Koks kokku.

Meeskond on läbinud muudatused, kui lahkusid Karl Roosna ja Kristjan Koovit ning asemele tulid noored mängijad Urmas Rõuk ja Maru Reinup ning Islandilt naasis Ott Varik. Meeskonnast puudub hetkel ka väravavaht Rasmus Ots.

Viljandi HC kohtumised Balti liigas:

20.09.2025 kell 14.30 VHC Šviesa vs Viljandi HC
21.09.2025 kell 15.00 Pasvalio Pieno žvaigždes vs Viljandi HC

Toimetaja: Henrik Laever

