X!

VAATA OTSE | Pihela püüab MM-il pääset kõrgushüppe lõppvõistlusele

Kergejõustiku MM
{{1758173460000 | amCalendar}}
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos selguvad neljapäeval medalivõitjad meeste odaviskes, naiste kolmikhüppes ning meeste ja naiste 400 meetri jooksus. Lisaks jahib kvalifikatsioonist edasipääsu kõrgushüppaja Elisabeth Pihela. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 13, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

Naiste kõrgushüppes on tase kõrge, kümme naist on tänavu ületanud 1.98 ning neist on Tokyos kohal kaheksa. Neljapäeval viib kindlalt lõppvõistlusele 1.97 ületamine. B-grupis hüppava Elisabeth Pihela isiklikuks rekordiks on 1.92, tänavu on ta sisetingimustes ületanud 1.89 ning MM-il on ta sellega 36 naise konkurentsis 33. kohal.

Pihela tegi MM-debüüdi kaks aastat tagasi Budapestis ja võistles mullu Pariisi olümpiamängudel. "Eks need eelmised tiitlivõistlused on ikka enesekindlust ja meelerahu juurde andnud. Saan rahuliku südamega minna võistlema ja tean, mis mind ees ootab. Võtan MM-i samamoodi nagu igat teist tavalist võistlust," rääkis ta Tokyos.

Mõned minutid hiljem algavas meeste odaviskefinaalis on soosikuteks tänavu 90 meetri joone alistada suutnud Julian Weber ning tiitlikaitsja Neeraj Chopra, 89.53 on visanud ka Anderson Peters. Kolmikhüppekuulsus Yulimar Rojas loodab vahele jäänud Pariisi olümpiamängude järel juba neljandat korda kaitsta oma MM-tiitlit.

Tõkkejooksu kuninganna Sydney McLaughlin-Levrone püüab neljapäeval kulda siledas 400 meetri jooksus, meeste staadioniringil üllatas eeljooksus konkurente Botswana sprinter Busang Collen Kebinatshipi, kes kerkis 43,61-ga maailma hooaja edetabelijuhiks. Aafriklaste kaksikvõit ei ole välistatud, sest heas hoos on ka Lõuna-Aafrika Vabariigi sprinter Zakithi Nene, kullamõtteid mõlgutab kindlasti ameeriklane Jacory Patterson.

Ajakava:

13.05 N 5000 m jooksu 1. ring
13.15 N kõrgushüppe kvalifikatsioon (Pihela)
13.23 M odaviske finaal
13.55 N 800 m jooksu 1. ring
14.55 N kolmikhüppe finaal
15.02 M 200 m jooksu poolfinaal
15.24 N 200 m jooksu poolfinaal
15.45 M 800 m jooksu poolfinaal
16.10 M 400 m jooksu finaal
16.24 N 400 m jooksu finaal

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

12:51

VAATA OTSE | Pihela püüab MM-il pääset kõrgushüppe lõppvõistlusele Uuendatud

17.09

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali Uuendatud

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

17.09

Lyles alustas neljanda kulla jahti, edasi ka 17-aastane Gout

17.09

Kivikas: ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda

17.09

Alaliit kinnitas Jakob Ingebrigtseni osalemist 5000 meetri jooksus

17.09

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr

16.09

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

VIDEO | Fotofiniš soosis Tansaania maratoonarit

mm-i loetumad

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

12:51

VAATA OTSE | Pihela püüab MM-il pääset kõrgushüppe lõppvõistlusele Uuendatud

17.09

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali Uuendatud

17.09

Elisabeth Pihela: tahaksin kindlasti paremini võistelda kui olümpial

17.09

Kivikas: ülejärgmisel aastal on kindel eesmärk poolfinaali pääseda

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr

17.09

Lyles alustas neljanda kulla jahti, edasi ka 17-aastane Gout

17.09

Alaliit kinnitas Jakob Ingebrigtseni osalemist 5000 meetri jooksus

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

sport.err.ee viimased uudised

14:15

Nabi kaotas Saksamaa maadlejale ka MM-il

13:45

Heategevusliku teatejooksu starti läheb üle 13 000 osaleja

13:11

Käsipallikoondislane tõusis karjääriredelil: Hispaania stiil sobib mulle

12:07

HC Panter kaotas Balti liigas napilt Kiievi klubile

11:44

Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

10:43

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

10:14

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

09:31

Naiste meistriliigas lõppes Flora neli aastat kestnud kaotuseta seeria

08:56

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

08:06

Noored Eesti aerutajad osalevad Tšehhis olümpialootuste regatil

00:07

Kapten van Dijk päästis kiire kaks-null edu maha mänginud Liverpooli üleminutitel

17.09

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

17.09

Tõugjas: Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga valelt poolt

17.09

ETV spordisaade, 17. september

17.09

VIDEO | Kuraksini väravad panid aluse Flora võidule

17.09

Saalihoki liidu tegevjuhiks valiti Joosep Perandi

17.09

Eestlased teenisid Läti motokrossi meistrivõistlustel mitmeid poodiumikohti

17.09

Glinka ei loovutanud Prantsusmaal avaringis geimigi

17.09

Poola võitis MM-il alagrupi, Saksamaa turniir sai otsa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo