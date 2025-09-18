TÄNA OTSE | Pihela püüab MM-il pääset kõrgushüppe lõppvõistlusele

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos selguvad neljapäeval medalivõitjad meeste odaviskes, naiste kolmikhüppes ning meeste ja naiste 400 meetri jooksus. Lisaks jahib kvalifikatsioonist edasipääsu kõrgushüppaja Elisabeth Pihela. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 13, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila.

Naiste kõrgushüppes on tase kõrge, kümme naist on tänavu ületanud 1.98 ning neist on Tokyos kohal kaheksa. Neljapäeval viib kindlalt lõppvõistlusele 1.97 ületamine. B-grupis hüppava Elisabeth Pihela isiklikuks rekordiks on 1.92, tänavu on ta sisetingimustes ületanud 1.89 ning MM-il on ta sellega 36 naise konkurentsis 33. kohal.

Pihela tegi MM-debüüdi kaks aastat tagasi Budapestis ja võistles mullu Pariisi olümpiamängudel. "Eks need eelmised tiitlivõistlused on ikka enesekindlust ja meelerahu juurde andnud. Saan rahuliku südamega minna võistlema ja tean, mis mind ees ootab. Võtan MM-i samamoodi nagu igat teist tavalist võistlust," rääkis ta Tokyos.

Mõned minutid hiljem algavas meeste odaviskefinaalis on soosikuteks tänavu 90 meetri alistada suutnud Julian Weber ning tiitlikaitsja Neeraj Chopra, 89.53 on visanud ka Anderson Peters. Kolmikhüppekuulsus Yulimar Rojas loodab vahele jäänud Pariisi olümpiamängude järel juba neljandat korda kaitsta oma MM-tiitlit.

Tõkkejooksu kuninganna Sydney McLaughlin-Levrone püüab neljapäeval kulda siledas 400 meetri jooksus, meeste staadioniringil üllatas eeljooksus konkurente Botswana sprinter Busang Collen Kebinatshipi, kes kerkis 43,61-ga maailma hooaja edetabelijuhiks. Aafriklaste kaksikvõit ei ole välistatud, sest heas hoos on ka Lõuna-Aafrika Vabariigi sprinter Zakithi Nene, kullamõtteid mõlgutab kindlasti ameeriklane Jacory Patterson.

Ajakava:

13.05 N 5000 m jooksu 1. ring

13.15 N kõrgushüppe kvalifikatsioon (Pihela)

13.23 M odaviske finaal

13.55 N 800 m jooksu 1. ring

14.55 N kolmikhüppe finaal

15.02 M 200 m jooksu poolfinaal

15.24 N 200 m jooksu poolfinaal

15.45 M 800 m jooksu poolfinaal

16.10 M 400 m jooksu finaal

16.24 N 400 m jooksu finaal