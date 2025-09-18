Kapten van Dijk päästis kiire kaks-null edu maha mänginud Liverpooli üleminutitel
Jalgpalli Euroopa Meistrite liiga esimese vooru teisel õhtul mängiti kõige väravaterohkem kohtumine Liverpoolis, kus kohalik suurklubi alistas Madridi Atletico 3:2.
Liverpool asus juba kuuendaks minutiks Andy Robertsoni ja Mohamed Salahi tabamustest 2:0 juhtima, aga esimese poolaja üleminutitel vähendas Marcos Llorente külaliste kaotusseisu minimaalseks.
Teisel poolajal oli kohtumine valdavalt Liverpooli kontrolli all, kuid 81. minutil sai Llorente pealelöök rikošeti Alexis Mac Allisteri jalast ja maandus Alissoni seljataga.
Liverpooli viimaste minutite surve tasus end ära teisel üleminutil, mil Dominik Szoboszlai antud nurgalöögi toimetas peaga väravasse Liverpooli kapten Virgil van Dijk.
Järgnevas segaduses varumeestepingi juures näidati Atletico peatreener Diego Simeonele punast kaarti.
Kindla võiduga alustas hooaega tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain, kes oli kodus üle Atalantast 4:0 (3. Marquinhos, 39. Hvitša Kvaratshelia, 51. Nuno Mendes, 90+1. Goncalo Ramos).
Müncheni Bayern alistas kodus Chelsea 3:1 (20. ov Trevoh Chalobah, 27. pen, 63. Harry Kane - 29. Cole Palmer).
Tulemused: Pireuse Olympiakos - Pafos 0:0, Praha Slavia - Bodö/Glimt 2:2, Amsterdami Ajax - Milano Inter 0:2, Müncheni Bayern - Chelsea 3:1, Liverpool - Madridi Atletico 3:2, PSG - Atalanta 4:0.
