Kapten van Dijk päästis kiire kaks-null edu maha mänginud Liverpooli üleminutitel

Kindla võiduga alustas hooaega tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain, kes oli kodus üle Atalantast 4:0 (3. Marquinhos, 39. Hvitša Kvaratshelia, 51. Nuno Mendes, 90+1. Goncalo Ramos).

Liverpooli viimaste minutite surve tasus end ära teisel üleminutil, mil Dominik Szoboszlai antud nurgalöögi toimetas peaga väravasse Liverpooli kapten Virgil van Dijk.

Teisel poolajal oli kohtumine valdavalt Liverpooli kontrolli all, kuid 81. minutil sai Llorente pealelöök rikošeti Alexis Mac Allisteri jalast ja maandus Alissoni seljataga.

Liverpool asus juba kuuendaks minutiks Andy Robertsoni ja Mohamed Salahi tabamustest 2:0 juhtima, aga esimese poolaja üleminutitel vähendas Marcos Llorente külaliste kaotusseisu minimaalseks.

