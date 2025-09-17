Eestlased teenisid Läti motokrossi meistrivõistlustel mitmeid poodiumikohti

Möödunud nädalavahetusel toimus Stelpe krossirajal Läti motokrossi meistrivõistluste viimane ja otsustav etapp. Paljudes masinaklassides olid taas rajal ka meie võistlejad ja koju õnnestus tuua mitmeid poodiumikohti nii etapi kokkuvõttes kui ka hooaja kokkuvõttes.

MX1 klassis tegid meie sõitjatest terve hooaja kaasa Gert Krestinov ja Priit Rätsep. Enne viimast etappi hoidis Krestinov sarjas kolmandat kohta ja tal oli võimalik püüda ka enda ees olnud Edvards Bidzansit. Krestinov lõpetas mõlemad võistlussõidud küll kolmandana, kuid kõige tähtsam oli see, et Bidzans oli mõlemas sõidus tema seljataga neljas ja sellest piisas, et hooaja kokkuvõtte steisele kohale tõusta. Etapi kokkuvõttes teenis Krestinov 40 punktiga kolmanda koha ja Rätsep, kes mõlemad sõidud viiendana lõpetas, 32 punktiga viienda koha. Etapivõit läks 50 punktiga Mairis Pumpursile ja teine oli 44 punktiga leedulane Erlandas Mackonis, vahendab Msport.ee.

Läti meistriks krooniti MX1 klassis 238 punktiga Pumpurs, viimase etapi tõusis teisele kohale Krestinov (204 punkti) ja kolmanda kohaga pidi leppima Bidzans (203 punkti). Rätsep oli hooaja kokkuvõttes 135 punktiga neljas.

MX2 klassis oli ainsa eestlasena kogu sarja kaasa sõitnud Karl Kiil. Stelpes lõpetas Kiil mõlemad sõidud kolmandana ja kolmas oli ta 40 punktiga ka etapi kokkuvõttes. Etapivõidu teenis 50 punktiga Markuss Kokins, teine oli 44 punktiga Karlis Kalejs. Kiil asus enne Stelpe etappi neljandal kohal, kuid tema ees olnud Joosep Pärn oli samal ajal Saksamaal võistlemas. Kiil tõusiski viimael etapil kogutud punktidega hooaja kokkuvõttes kolmandale kohale (151 punkti). Läti meistriks tuli 247 punktiga Kokins ja teise koha sai 208 punktiga Kalejs. Pärn oli hooaja kokkuvõttes 114 punktiga neljas.

125cc klassis võitlesid kogu hooaja vältel kõrgete kohtade eest Enriko Peilma ja Kaspar Uibu. Viimasel etapil jõudsid mõlemad taas ka poodiumile. Avasõidu kolmandana lõpetanud ja teises sõidus teine olnud Peilman kogus 42 punkti ja see andis talle etapi kokkuvõttes teise koha. Uibu oli sõitudes teine ja neljas ning 40 punktiga oli ta etapi kokkuvõttes kolmas. Mõlemad sõidud võitis Albert Knapsis (50 punkti). Hooaja kokkuvõttes tuli Peilman 194 punktiga teisele kohale ja Uibu 158 punktiga kolmandale kohale. Läti meistriks krooniti 216 punktiga Knapsis.

85cc klassis õnnestus viimaselt etapilt meie poistel koju tuua kaks poodiumikohta. Mõlemad sõidud lõpetas teisena Enri Lustus ja teiseks tuli ta 44 punktiga ka etapi kokkuvõttes. Rasmus Näär lõpetas mõlemad võistlussõidud kolmandana ning kolmas oli ta 40 punktiga ka etapi kokkuvõttes. Esikohta teenis mõlemad sõidud võitnud Arturs Vinters (50 punkti). Ka neljas ja viies koht kuulusid meie poistele. Neljas oli 36 punktiga Leslie Puller ja viies 32 punktiga Ottomar Saag.

Hooaja kokkuvõttes oli 85cc klassis parim Lucas Leok (195 punkti), kes juba enne viimast etappi tiitlivõidu oli kindlustanud. Teiseks tuli 191 punktiga Lustus ja kolmandaks 150 punktiga Martins Cirulis. Marten Raud (139 punkti) oli hooaja kokkuvõttes kuues, Puller (109 punkti) seitsmes, Näär (107 punkti) kaheksas ja Saag (88 punkti) kümnes.

Ka 65cc klassis olid meie poisid võitlemas esikoha eest. Viimasel etapil tuli aga tunnistada lätlase Rudolfs Spila paremust. Aston Kõivul õnnestus avasõit küll võita, kuid teises sõidus oli ta teine ja nii tuli võrdsete 47 punkti juures leppida Spila järel teise kohaga. Laur Kallikorm lõpetas sõidud kolmandana ja oli 40 punktiga kolmas ka etapi kokkuvõttes. Karl Mark Kristman oli kuues ja Mikk Mihkel Sepp seitsmes.

Läti meistriks tuli 65cc klassis 224 punktiga Spila, teise koha teenis 207 punktiga Kallikorm ja kolmanda koha 200 punktiga Kristman. Aston Kõiv oli 120 punktiga seitsmes.

Külgvankritel olid meie sõitjatest viimasel etapil parimad Ülar Karing ja Sten Niitsoo, kes lõpetasid sõidud kolmandana ja neljandana. Etapi kokkuvõttes andis see 38 punktiga neljanda koha. Etapivõidu võtsid Lielbardis ja Musset, teise koha said Rupeiks ja Liepins ning kolmanda koha Jegorovsid. Normak ja Dukulis olid viiendad ning ühe sõidu katkestanud Lihtsa ja Lina seitsmendad.

Hooaja kokkuvõttes meie korvipaarid kahjuks kolme parema sekka ei mahtunud. Parimana olid Lihtsa ja Lina 154 punktiga neljandad. Läti meistriks tulid 221 punktiga Rupeiks ja Liepins, teise koha said 200 punktiga Lielbardised ja kolmanda koha 178 punktiga Jegorovsid.

Quad Open klassis teenis viimasel etapil esikoha Kevin Saar (50 punkti), kes võitis kindlalt mõlemad võistlussõidud. Teise koha teenis Karlis Neija (44 punkti) ja kolmanda koha Reinis Bicans (40 punkti). Rasmus Sõna oli etapi kokkuvõttes kuues. Hooaja kokkuvõttes oligi Sõna meie parimana 131 punktiga viies. Läti meistriks tuli 204 punktiga Bicans, teise koha sai 193 punktiga Straubergs ja kolmanda koha 159 punktiga Lizanders.