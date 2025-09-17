Ukraina pääses BJK karikaturniiri poolfinaali

Ukraina naiste tennisekoondise alistas Billie Jean Kingi karikaturniiri veerandfinaalis Hispaania mängudega kaks-null ja tagas koha nelja hulgas.

Marta Kostjuk alistas esimeses üksikmängus Jessica Bouazas Maneiro 7:6 (7:3), 6:2 ja Elina Svitolina oli seejärel üle Paula Badosast 5:7, 6:2, 7:5. Paarismängu tarvis ei läinud.

See tähistas ühtlasi Ukraina naiskonna läbi aegade parimat tulemust. Nelja parema hulgas tuleb minna vastamisi Itaaliaga, es oli esimeses veerandfinaalis ühe Hiinast samuti kaks-null.

Neljapäeval lähevad kahes ülejäänud veerandfinaalis vastamisi Kasahstan - USA ja Jaapan - Suurbritannia.

Shenzhenis peetav Billie Jean Kingi karikaturniir peetakse 16.-21. septembril.