VIDEO | Ohtani tegi MLB ajalugu

Põhja-Ameerika pesapalliliigas MLB sai ainulaadse saavutusega hakkama tähtmängija Shohei Ohtani, kes jõudis esimesena ajaloos ühel hooajal 50 kodujooksu ja 50 väljaviskeni.

31-aastane Ohtani jõudis oma hooaja 50. kodujooksuni teisipäeval toimunud kohtumises Philadelphia Philliesega, mille jaapanlase koduklubi Los Angeles Dodgers siiski 6:9 kaotas.

Ohtani on püstitanud MLB-s mitmeid rekordeid. Näiteks tänavu suvel sai temast esimene jaapanlane, kes jõudnud viies mängus järjest kodujooksuni. Varem polnud ükski jaapanlane seda suutnud isegi neljas mängus järjest.

Lisaks suurepärasele tegutsemisele lööjana on Ohtani ka väga silmapaistev söötja, kes on ületanud tänavu poolesaja piiri ka välja visatud vastasmängijate arvus.

Los Angeles Dodgers on võitnud sel hooajal 84 ja kaotanud 67 kohtumist, mis annab National League'i konverentsis võiduprotsendilt neljanda koha.