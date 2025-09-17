X!

Selgusid Aadu Luukase ja naiste karikavõistluste paarid

Võrkpall
Cronimet Eesti-Läti ühisliiga: autasustamine
Cronimet Eesti-Läti ühisliiga: autasustamine Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Unibet Arenal toimus kolmapäeval võrkpalli Eesti karikavõistluste loosimine, kui paika pandi nii meeste Aadu Luukase karikavõistluste paarid kui ka naiste karikavõistluste paarid.

Sel aastal on meeste Aadu Luukase karikavõistluste süsteemis üks muudatus, kui selgitatakse ka nn väikese karika võitja ehk veerandfinaali kaotanud võistkonnad jätkavad mängimist väikese karika arvestuses (välja arvatud meistriliiga klubid), vahendab Volley.ee.

Aadu Luukase karikavõistlustel osaleb 11 meeskonda, tiitlikaitsja on Pärnu Võrkpalliklubi.

Kohtadele 1 ja 2 loositi eelmise aasta finalistid Tartu Bigbank ja Pärnu Võrkpalliklubi, kohtadele 3 ja 4 loositi Selver x TalTech ja Barrus Võru Võrkpalliklubi ning ülejäänud klubid kohtadele 5-11.

Advokaadibüroo Premium/Rae vald (esiliiga) kohtub avaringis Tallinna Ülikooliga (esiliiga) ning selle paari võitja läheb veerandfinaalis kokku Tartu Bigbankiga. Structura/Tartu vald (esiliiga) - Eesti Maaülikool/Embach paari võitja madistab järgmises ringis Selver x TalTechiga. Audentes/Solarstone (esiliiga) - BMF/Rakvere Võrkpalliklubi (esiliiga) paari võitja läheb vastamisi Pärnu Võrkpalliklubiga. EstNor/Kiili (esiliiga) pääses otse kaheksa parema sekka, kus vastaseks Võru.

Naiste Eesti karikavõistlustel osaleb sel aastal kümme naiskonda, tiitlikaitsja on Rae Spordikool/VIASTON.

Naiste karikavõistlustel alustavad 2025/26 hooajal Balti liigas osalevad võistkonnad veerandfinaalidest, kes loositi kohtadele 1.-3. Kõik ülejäänud Eesti karikavõistlustele registreerunud võistkonnad loositi tabelisse võrdsetel alustel kohtadele 4. jne.

Avaring viib omavahel vastamisi Dorpat/Tartu vald/TKSK - Viljandi Metalli ning Viimsi/Tallinna Ülikool - Barrus/Võru VK. Esimese paari võitja mängib veerandfinaalis Rae Spordikooliga ning teise paari võitjanaiskond kohtub TÜ/Bigbankiga. Veerandfinaalis tulevad veel Peetri VK - TalTech/Nordaid ja TBD Pharmatech - Audentese SG vastasseisud.

Karikavõistlustel osutub võitjaks kaks võitu saanud võistkond või juhul, kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim (15 punktini).

Meeste ja naiste ning ka esmakordselt toimuva väikese karika finaalid peetakse 21. detsembril Unibet Arenal.

Toimetaja: Henrik Laever

