Üle kahe päeva jooksnud Ruul kordas Eesti rekordit, jooks jätkub

Karl Kevin Ruul minemas MM-il järjekordssse starti.
Karl Kevin Ruul minemas MM-il järjekordssse starti. Autor/allikas: Erakogu
USAs Bell Buckle'is toimuvatel bacyard ultra maailmameistrivõistlustel on Karl Kevin Ruul korranud 55 ringiga ehk 368,830 kilomeetriga Hannes Veide neli aastat tagasi püstitatud Eesti rekordit. Kell 22 stardib ta 56. ringile, kui ta läbib selle määrustepäraselt, püstitab tartlane uue Eesti rekordi.

Eelmisel sügisel toimunud võistkondlikel maailmameistrivõistlustel oli Karl Kevin Ruul Eesti edukaim 36 ringiga ehk 241,416 kilomeetriga, mis oli ka siiani võistleja isiklik rekord. Võit andis talle esimese eestlasena pääsme USAs toimuvatele individuaalsetele maailmameistrivõistlustele.

Kokku läks maailmameistrivõistlustel laupäeval kohaliku aja järgi kell 7 hommikul (Eestis oli siis kell 15) starti 72 jooksjat. Oma kaheksandat backyard ultrat jooksev 24 aastane tartlane on võistluse noorim osavõtja. Alla 30-aastaseid jooksjaid on stardis vaid neli ehk võistlusformaat ühendab jooksjatarkust ja vastupidavust.

55 ringi on kirja saanud 46 jooksjat, neist kolm naist.

Pärast 50. ringi ehk 355,300 kilomeetri läbimist kirjutati eestlase võistlust kajastavas sotsiaalmeedia kanalis: "Karli achilleus annab tunda. Peamine on praegu seda soojana hoida, selles mõttes on aeglasem päevarada hea, sest siis ei jõua see maha jahtuda. Nüüd oli olukord ka pisut parem kui kaks ringi tagasi. Eelmine ring jäi Karl mingi aeglasema grupi taha kinni, sellest ka aeglasem ringiaeg. Sportlaste liikumisviisist on näha, et natukene on juba nagu joostud kah. Inimesed on aeglasemad ja taaruvad teel."

Võistlus on toimunud keerulistes oludes, sest esimesel võistlusööl pidid osalejad mitu tundi jooksma tuules ja vihmas. Võistlusel on kaks erinevat rada: öine, pealambi valgel joostav kergem ring ja päevavalguses joostav raskem ring.

Backyard ultral stardivad jooksjad igal täistunnil 6,706 kilomeetri pikkusele ringile. Vastavalt jooksukiirusele saavad nad enne järgmist stardikorda puhata. Näiteks Karl Kevin Ruuli ringiajad käimasoleval võistlusel on jäänud 43 ja 56 minuti vahele ehk ta on puhketelgis saanud enne järgmist ringi starti süüa, juua, riideid vahetada, keha eest hoolt kanda, magada, toetajate postitatud videoklippe vaadata 4 kuni 17 minutit.

Karl Kevin Ruul on MM-il saanud starditundide vahel veidi puhata. Autor/allikas: Erakogu

Võistlus kestab seni kuni rajale on jäänud viimane võistleja. See saab võistluse võidu juhul kui suudab pärast eelviimast lõpetajat võistluse viimase ringi määrustepäraselt ehk tunni jooksul läbida. Seega peab võitja hea tulemuse saamiseks lootma, et teda kannustab vähemalt üks temaga võrdsel tasemel jooksja. Võistlusel on vaid võitja, kõik ülejäänud võistlejad loetakse katkestajaks, kuid nad saavad edetabelisse oma ringid kirja.

Võistlusformaadi maailmarekordi püstitas sel suvel austraallane Philip Gore, kes oma kodumaal peetud võistlusel oli rajal 119 tundi ehk ligemale viis ööpäeva, mille jooksul läbis ta 798,014 kilomeetrit. Naiste maailmarekord on 87 jooksutunniga ehk 583,422 kilomeetriga ameeriklanna Megan Eckerti käes. Mõlemad maailmarekordi omanikud on stardis ka käimasoleval MM-il.

