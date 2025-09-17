X!

TÄNA OTSE | Tallinna derbis kohtuvad tiitlipretendendid Levadia ja Flora

Täna kell 18.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga 28. vooru kohtumiselt Tallinna FCI Levadia - Tallinna FC Flora. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Pärnpuu, stuudios on Aet Süvari ja Rimo Hunt.

Liigatabelis pikalt esikohta hoidnud Levadia pudenes sealt möödunud nädalavahetusel, kui Tartus tehti sealse Tammekaga 2:2 viik ning Flora alistas samal päeval Pärnu Vapruse 3:0.

Nii Flora kui ka Levadia on kogunud 60 punkti, kuid omavahelised mängud annavad eelise florakatele. Aprillis lepiti väravateta viiki ja maikuus sai Flora napi 1:0 võidu.

Viimaste mängude põhjal on paremas hoos Flora, kes on võitnud neli kohtumist järjest. Levadial on viimasest neljas mängust ette näidata kaks võitu, üks viik ja üks kaotust.

"Minu jaoks pole vahet, mis mänguga on tegemist – kas vastas on Tammeka või Flora. Minu jaoks ei muutu sellest midagi. Homme (kolmapäeval - toim.) on meie mõlema jaoks olulised kolm punkti, mis võivad tiitliheitlust arvestades olla määravad. Aga suures pildis on see mäng nagu ikka," rääkis Levadia juhendaja Curro Torres mängu eel.

"Valmistume mänguks suure sooviga anda endast kõik ja võtta kolm punkti. Tulemas on huvitav ja põnev mäng," märkis Flora poolkaitsja Nikita Mihhailov.

106. Tallinna derbi avavile kõlab A. Le Coq Arenal kell 19.00.

Toimetaja: ERR Sport

