Saksamaa korvpallikoondise peatreener viibib taas haiglaravil

46-aastane Mumbru viidi vahetult enne turniiri algust Tamperes ägedaloomulise kõhunäärmepõletikuga haiglasse.

Kuigi hispaanlane lõpuks taastus ja oli kaheksandikfinaalis Portugali vastu taas peatreeneriametis, otsustas ta hiljem ülejäänud turniiriks ikkagi sammu tagasi astuda. EM-i jooksul selgus, et Mumbru kaotas tervisemure tõttu oma kehakaalust koguni seitse kilogrammi.

Hispaania väljaanne Mundo Deportivo kirjutas teisipäeval, et Mumbru jäi koondise võidupidustustest kõrvale ning sõitis kohe pärast finaali Barcelonasse meditsiinilistele uuringutele. Väidetavalt olid arstid Mumbru seisundi tõsidusest jahmatunud.

Treener võeti arstide otsusel kaheks nädalaks haiglaravile. Ravi lõppedes seisab tal ees koletsüstektoomia ehk sapipõie eemaldamise operatsioon, mis aitab vältida võimalikke tüsistusi.

Mumbru nimetati Saksamaa koondise peatreeneriks eelmisel suvel.