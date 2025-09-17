X!

Alex Reimann teenis Benelux sarjas olulist punktilisa

Autosport
Alex Reimann.
Alex Reimann. Autor/allikas: Porsche Carrera Cup Benelux.
Autosport

Möödunud nädalavahetusel jätkus Belgias Porsche Carrera Cup Beneluxi hooaeg, kui ajaloolisel Zolderi ringrajal sõideti sarja viies etapp. Euroopa veokite meistrivõistluste raames toimunud nädalavahetusel asus rajale EST1 Racingu piloot Alex Reimann, kes tõi keerulistest lähtepositsioonidest hoolimata hooaja viimase etapi eel koju olulised punktid.

Kvalifikatsiooni esimeses osas ilmnes laupäevase rajalt väljasõidu järel mootorivõimsuse kadu. Meeskond otsustas teise kvalifikatsioonivooru asemel keskenduda põhjalikule kontrollile ja remondile. Tõrge kõrvaldati enne võistlussõite ning auto oli mõlemaks sõiduks täisjõudluses.

Esimeses sõidus alustas Reimann 10. kohalt ning liikus järjepidevalt ettepoole, lõpetades rajal seitsmendal positsioonil. Kohtunike otsus fikseeris tulemuseks üheksanda koha – punktid kirjas, tempo ja möödumised toimisid: "Alex tegi väga hea stardi ja täpse töö rajaosades, kus möödumiskohti on vähe. Otsus fikseeris meile kohaks üheksanda, kuid kvaliteetne tempo ja puhas teostus olid olemas," ütles EST1 Racingu tiimijuht Raimo Kulli.

Teises sõidus startis Reimann 12. kohalt ja hoidis kannatlikku ning täpset rütmi tihedas grupis. Ta väljus puhtalt mitmest duellist ning tõusis stabiilselt ettepoole, finišeerides seitsmendal kohal.

Kulli sõnul näitas noor Eesti ringrajasõitja seal oma võistlusoskuste parimat poolt: "Alex tegi teises sõidus väga tugeva esituse, olles avaringidel üks kiiremaid. Rajal olnud õliriba jättis alguses sisuliselt ühe kiire trajektoori, kuid ta hoidis pea külma, valis õiged hetked ja võttis kohad puhtalt ära."

Saadud üheksas ja seitsmes koht lisasid Beneluxi sarja viimase etapi eel olulisi punkte. "Lahkume Zolderist positiivse tundega: tegime andmepõhiseid otsuseid, auto arendasime kvalifikatsioonist võistlussõitudeks paika ja tiimitöö oli vigadeta. Juba kolmapäeval oleme Valencias, et jätkata Porsche Carrera Cup France'i sarjas," sõnas Kulli.

Ka Reimann ise jäi realistlikuks, kuid optimistlikuks: "Polnud lihtsaim nädalavahetus, kuid tegime tiimiga kindla sammu edasi. Kohanesime kiiresti, pidasime plaanist kinni ja tõime punktid puhta sõiduga. Kohtume Valencias."

Järgmine etapp on EST1 Racingul ja Alex Reimannil Porsche Carrera Cup France'i etapp Valencias – eesmärk on jätkata tempot ja rünnata veel kõrgemaid kohti.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Täna otse
13.00
ETV
Kergejõustiku MM Tokyos
18.50
ETV2
Jalgpalli Premium liiga. Tallinna FCI Levadia – Tallinna FC Flora

viimased uudised

09:41

Alex Reimann teenis Benelux sarjas olulist punktilisa

09:15

Portugali meedia: Mourinho jõudis kokkuleppele Lissaboni suurklubiga

08:37

Maailma esireket jääb Hiina tippturniirilt kõrvale

08:05

TÄNA OTSE | Eesti rekordinaine Ann Marii Kivikas stardib Tokyo MM-il

00:14

Juventus ja Dortmund lõid teisel poolajal kokku kaheksa väravat

16.09

Meistrite liiga hooaja avavärava lõi endine Kalju ründaja

16.09

Tapa/Team Kaitsevägi valmistas Mistrale peavalu

16.09

ETV spordisaade, 16. september

16.09

16-aastane Paalberg säras kübaratrikiga ja Vaprus naasis võidusoonele

16.09

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

16.09

Ametlik: Drell jätkab karjääri Hispaania kõrgliigas

16.09

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga

16.09

Toijala Kotsari õlavigastusest: Jaapanis käib see protsess teistmoodi

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

16.09

Soome võrkpallikoondis üllatas MM-il olümpiavõitjat

16.09

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

16.09

Maffia segab nelja aasta eest Serie A-s mänginud Itaalia klubi tööd

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo