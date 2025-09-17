Alex Reimann teenis Benelux sarjas olulist punktilisa

Möödunud nädalavahetusel jätkus Belgias Porsche Carrera Cup Beneluxi hooaeg, kui ajaloolisel Zolderi ringrajal sõideti sarja viies etapp. Euroopa veokite meistrivõistluste raames toimunud nädalavahetusel asus rajale EST1 Racingu piloot Alex Reimann, kes tõi keerulistest lähtepositsioonidest hoolimata hooaja viimase etapi eel koju olulised punktid.

Kvalifikatsiooni esimeses osas ilmnes laupäevase rajalt väljasõidu järel mootorivõimsuse kadu. Meeskond otsustas teise kvalifikatsioonivooru asemel keskenduda põhjalikule kontrollile ja remondile. Tõrge kõrvaldati enne võistlussõite ning auto oli mõlemaks sõiduks täisjõudluses.

Esimeses sõidus alustas Reimann 10. kohalt ning liikus järjepidevalt ettepoole, lõpetades rajal seitsmendal positsioonil. Kohtunike otsus fikseeris tulemuseks üheksanda koha – punktid kirjas, tempo ja möödumised toimisid: "Alex tegi väga hea stardi ja täpse töö rajaosades, kus möödumiskohti on vähe. Otsus fikseeris meile kohaks üheksanda, kuid kvaliteetne tempo ja puhas teostus olid olemas," ütles EST1 Racingu tiimijuht Raimo Kulli.

Teises sõidus startis Reimann 12. kohalt ja hoidis kannatlikku ning täpset rütmi tihedas grupis. Ta väljus puhtalt mitmest duellist ning tõusis stabiilselt ettepoole, finišeerides seitsmendal kohal.

Kulli sõnul näitas noor Eesti ringrajasõitja seal oma võistlusoskuste parimat poolt: "Alex tegi teises sõidus väga tugeva esituse, olles avaringidel üks kiiremaid. Rajal olnud õliriba jättis alguses sisuliselt ühe kiire trajektoori, kuid ta hoidis pea külma, valis õiged hetked ja võttis kohad puhtalt ära."

Saadud üheksas ja seitsmes koht lisasid Beneluxi sarja viimase etapi eel olulisi punkte. "Lahkume Zolderist positiivse tundega: tegime andmepõhiseid otsuseid, auto arendasime kvalifikatsioonist võistlussõitudeks paika ja tiimitöö oli vigadeta. Juba kolmapäeval oleme Valencias, et jätkata Porsche Carrera Cup France'i sarjas," sõnas Kulli.

Ka Reimann ise jäi realistlikuks, kuid optimistlikuks: "Polnud lihtsaim nädalavahetus, kuid tegime tiimiga kindla sammu edasi. Kohanesime kiiresti, pidasime plaanist kinni ja tõime punktid puhta sõiduga. Kohtume Valencias."

Järgmine etapp on EST1 Racingul ja Alex Reimannil Porsche Carrera Cup France'i etapp Valencias – eesmärk on jätkata tempot ja rünnata veel kõrgemaid kohti.